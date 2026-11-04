MCX Share Price: मुनाफा 130% बढ़ने के बावजूद 7% टूटा शेयर, आखिर क्या है वजह?

MCX Share Price: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के शेयरों में बुधवार 4 नवंबर को जोरदार गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 6.89% लुढ़ककर 3,252.50 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान मुनाफे में सालाना आधार पर 130% की बढ़ोतरी दर्ज की है।

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इसके बावजूद शेयर पर बिकवाली का दबाव दिखा। इसकी एक बड़ी वजह कंपनी के उम्मीद से ज्यादा खर्च और अनुमान से कमजोर मुनाफे को माना जा रहा है।

मुनाफा 130% बढ़ा, फिर भी अनुमान से पीछे रही कंपनी

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) के मुताबिक, सितंबर तिमाही में MCX का नेट प्रॉफिट करीब 450 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 130% ज्यादा है। हालांकि, ब्रोकरेज के अनुमान से मुनाफा 14% कम रहा।

ब्रोकरेज ने इसकी वजह ऑपरेटिंग खर्च बढ़ने और ज्यादा टैक्स दर को बताया है। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 117% बढ़ा।

कमाई में 114% की शानदार बढ़ोतरी

सितंबर तिमाही में MCX का ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीब 800 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की समान तिमाही से 114% और पिछली तिमाही के मुकाबले 14% ज्यादा है। कंपनी की कमाई ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक रही।

वहीं, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले दोगुना हो गया।

खर्च बढ़ने से मुनाफे पर पड़ा असर

कंपनी के कर्मचारियों पर होने वाला खर्च सालाना आधार पर 25% बढ़कर 56.2 करोड़ रुपये पहुंच गया। यह ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक रहा। हालांकि, दूसरे खर्चों में 54% की बढ़ोतरी हुई और यह 130 करोड़ रुपये पर पहुंच गए। यह आंकड़ा ब्रोकरेज के अनुमान से 33% ज्यादा रहा।

MOFSL के मुताबिक, ज्यादा खर्च की एक बड़ी वजह सेटलमेंट गारंटी फंड (SGF) में 24.8 करोड़ रुपये का योगदान रहा। ब्रोकरेज ने इस मद में किसी खर्च का अनुमान नहीं लगाया था।

EBITDA 151% बढ़ा, लेकिन मार्जिन उम्मीद से कम

सितंबर तिमाही में MCX का EBITDA करीब 610 करोड़ रुपये रहा। यह सालाना आधार पर 151% ज्यादा है, लेकिन ब्रोकरेज के अनुमान से 6% कम रहा।

कंपनी का EBITDA मार्जिन पिछले साल की समान तिमाही के 65.1% से बढ़कर 76.4% हो गया। हालांकि, यह MOFSL के 80.4% के अनुमान से नीचे रहा। कंपनी की अन्य आय 51.6 करोड़ रुपये रही, जो ब्रोकरेज की उम्मीदों के लगभग बराबर थी।