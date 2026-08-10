BMW X1 LWB की बुकिंग शुरू! 21 अगस्त को होगी लॉन्च; ज्यादा स्पेस, 540 लीटर का बड़ा बूट और...

BMW India ने नई X1 लॉन्ग व्हीलबेस (X1 LWB) की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी इस नई लग्जरी एसयूवी को 21 अगस्त को भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका लंबा व्हीलबेस होगा, जिससे खास तौर पर पीछे बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा जगह मिलेगी।

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नई X1 LWB को BMW ग्रुप के चेन्नई प्लांट में भारत में ही बनाया जाएगा। ग्राहक इसे BMW के ऑथोराइज्ड डीलर नेटवर्क के जरिए बुक कर सकते हैं।

भारत में यह BMW की सबसे किफायती पेट्रोल या डीजल इंजन वाली लॉन्ग-व्हीलबेस एसयूवी होगी। आसान शब्दों में कहें तो यह मौजूदा X1 का लंबा और ज्यादा जगह वाला वर्जन है। इसका मुख्य फोकस पीछे बैठे यात्रियों के आराम को बढ़ाने पर है।

मौजूदा X1 से 116mm ज्यादा लंबी

नई BMW X1 LWB की लंबाई 4,616mm, चौड़ाई 1,845mm और ऊंचाई 1,641mm है। इसका व्हीलबेस 2,802mm का है। मौजूदा X1 के मुकाबले नई LWB करीब 116mm ज्यादा लंबी है, जबकि इसका व्हीलबेस 110mm बढ़ाया गया है। इसकी ऊंचाई भी 11mm ज्यादा है।

डिजाइन की बात करें तो यह मौजूदा X1 जैसी ही नजर आती है। इसमें BMW की बड़ी किडनी ग्रिल (Kidney Grille), स्लिम एलईडी लाइट्स और एसयूवी जैसा स्पोर्टी डिजाइन मिलता है। चीन में बिकने वाले मॉडल में 19-इंच के अलॉय व्हील स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि 20-इंच के व्हील का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि भारत में बेहतर राइड क्वालिटी के लिए कंपनी छोटे व्हील दे सकती है।

पीछे बैठने वालों को मिलेगी ज्यादा जगह

लंबे व्हीलबेस का सबसे बड़ा फायदा पीछे की सीट पर देखने को मिलेगा। केबिन और डैशबोर्ड का डिजाइन मौजूदा X1 जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी लाइन में लेगरूम ज्यादा मिलेगा।

पीछे की सीट को 27mm ऊंचा किया गया है और हेडरेस्ट कुशन भी 37mm ज्यादा चौड़े हैं। इससे पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम में सुधार हो सकता है। नई X1 LWB में सामान रखने की जगह भी बढ़ गई है। इसमें 540 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि मौजूदा X1 में 476 लीटर का बूट है। यानी LWB में करीब 64 लीटर ज्यादा सामान रखा जा सकेगा।

X1 LWB में मिल सकते हैं ये फीचर्स

नई X1 LWB में मौजूदा X1 के कई फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है। इसमें 10.7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल सकता है। इसके अलावा वायरलेस फोन चार्जिंग, इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। BMW डिजिटल की, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और ऑटो पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स भी इसका हिस्सा हो सकते हैं।

मौजूदा X1 M Sport और X1 LWB में कितना फर्क?

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यहां यह समझना जरूरी है कि नई X1 LWB सिर्फ डिजाइन बदलने वाली एसयूवी नहीं है। इसका सबसे बड़ा अंतर केबिन स्पेस में है।

मौजूदा X1 की लंबाई करीब 4,500mm और व्हीलबेस 2,692mm है। नई X1 LWB 4,616mm लंबी है और इसका व्हीलबेस 2,802mm है। यानी नई कार में 116mm ज्यादा लंबाई और 110mm ज्यादा व्हीलबेस मिलता है। इसका सीधा फायदा दूसरी लाइन के यात्रियों को ज्यादा लेगरूम के रूप में मिलने वाला है। बूट स्पेस में भी फर्क साफ है। मौजूदा X1 में 476 लीटर का बूट मिलता है, जबकि X1 LWB में यह बढ़कर 540 लीटर हो जाता है।

फीचर्स के मामले में दोनों काफी हद तक एक जैसे हो सकते हैं। मौजूदा X1 में BMW Curved Display, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल की, पार्किंग असिस्ट और कई ड्राइवर असिस्ट फीचर्स उपलब्ध हैं। नई LWB में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। इसलिए दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क फीचर्स से ज्यादा स्पेस और पीछे की सीट के आराम का है। जो ग्राहक खुद ड्राइव करने के साथ परिवार के लिए ज्यादा जगह चाहते हैं, उनके लिए LWB ज्यादा काम की हो सकती है।

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इंजन को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं

BMW इंडिया ने अभी X1 LWB के भारत वाले इंजन और गियरबॉक्स की पूरी जानकारी नहीं दी है।

चीन में यह एसयूवी 2.0-लीटर चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ बिकती है। यह इंजन 204hp की पावर और 300Nm का टॉर्क देता है और इसे 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। वहां फ्रंट-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

इसके मुकाबले भारत में मौजूदा X1 पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। पेट्रोल X1 करीब 134hp और डीजल मॉडल करीब 148hp की पावर देता है।

भारत में X1 LWB को कौन सा इंजन और ड्राइव सिस्टम मिलेगा, इसका खुलासा 21 अगस्त को लॉन्च के समय होने की उम्मीद है। उसी समय इसकी कीमत और वेरिएंट की जानकारी भी सामने आएगी।

