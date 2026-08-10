इन फार्मा स्टॉक्स पर ब्रोकरेज ICICI Direct का भरोसा! लिस्ट में Ajanta Pharma समेत ये शेयर शामिल

फार्मा स्टॉक में तेज बढ़त के बावजूद ICICI Direct को सेक्टर में चुनिंदा निवेश के मौके दिख रहे हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक, घरेलू फॉर्मूलेशन, हॉस्पिटल चेन और Contract Development and Manufacturing Organisations (CDMOs) इस समय बेहतर दांव हो सकते हैं।

बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर के सवालों का जवाब देते हुए ICICI Direct के रिसर्च हेड पंकज पांडे ने कहा कि रणनीति अर्निंग्स के दम पर हेल्थकेयर कंपनियों पर टिके रहने की है, बजाय हर तेजी वाले फार्मा स्टॉक के पीछे भागने के।

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घरेलू फार्मा पर भरोसा कायम

ICICI Direct के पंकज पांडे ने कहा कि घरेलू फार्मा सेगमेंट मजबूत इंडस्ट्री ग्रोथ और बड़ी कंपनियों के बेहतर एग्जीक्यूशन के चलते आकर्षक बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री करीब 12% की दर से बढ़ रही है, जबकि Torrent Pharma जैसी बड़ी कंपनियां 13-14% की growth के साथ बेहतर मार्जिन भी दे रही हैं।

घरेलू फार्मा में ब्रोकरेज की पसंद मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में Ajanta Pharma और RPG Life Sciences हैं। पांडे के मुताबिक, RPG Life Sciences करीब 16% की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, मजबूत मार्जिन और API पोर्टफोलियो बढ़ाने की योजना के कारण आकर्षक दिखती है। कंपनी का घरेलू मार्केट एक्सपोजर भी इसके पक्ष में जाता है।

इन हॉस्पिटल स्टॉक को बताया एवरग्रीन ग्रोथ स्पेस

ICICI Direct हॉस्पिटल स्टॉक्स को लेकर भी पॉजिटिव है। एक्सपर्ट ने इस segment को एवरग्रीन ग्रोथ स्पेस बताया। अस्पतालों में डिमांड विजिबिलिटी, प्राइसिंग पावर और कुछ निर्यात पर केंद्रित फार्मा सेगमेंट के मुकाबले कम आय की अस्थिरता इसे आकर्षक बनाती है।

मिड कैप हॉस्पिटल स्टॉक में ब्रोकरेज की पसंद Global Health, Rainbow Children’s Medicare और KIMS हैं। इन कंपनियों में बढ़ते मरीजों की वॉल्यूम और क्वालिटी हेल्थकेयर की लगातार मांग से ग्रोथ को सहारा मिलने की उम्मीद है।

CDMO में भी चुनिंदा अवसर

CDMO स्टॉक्स में पहले ही अच्छी तेजी आ चुकी है, लेकिन ICICI Direct को चुनिंदा कंपनियों में अभी भी अपसाइड दिखता है। पांडे ने Laurus Labs के हालिया नतीजों को अच्छे नंबर वाला बताया। वहीं, Piramal Pharma के लिए पिछले एक साल की चुनौतियां कम होने से आउटलुक बेहतर दिख रहा है।

जेनरिक फार्मा पर ब्रोकरेज सतर्क

ICICI Direct पूरे फार्मा सेक्टर में एकतरफा तेजी का पीछा नहीं कर रहा है। एक्सपर्ट ने पूरी तरह सामान्य और जटिल जेनेरिक दवाओं का कारोबार करने वाली कंपनियों को लेकर थोड़ा सतर्क रुख अपनाया। उनके मुताबिक, इस क्षेत्र में हाल के दिनों में अचानक उतार-चढ़ाव बढ़ा है।