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Newsशेयर बाज़ारमिडकैप-स्मॉलकैप में तेजी अभी बाकी! 30%+ अर्निंग ग्रोथ से बढ़ी उम्मीद, जानें किन सेक्टर्स में दम

मिडकैप-स्मॉलकैप में तेजी अभी बाकी! 30%+ अर्निंग ग्रोथ से बढ़ी उम्मीद, जानें किन सेक्टर्स में दम

बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर के सवालों का जवाब देते हुए ICICI Direct के रिसर्च हेड पंकज पांडे ने कहा कि पहली तिमाही के नतीजों में इन कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ 30% से ज्यादा रही है, जो ब्रॉडर मार्केट की मजबूती को सहारा दे रही है। वहीं, बड़े शेयरों वाले बेंचमार्क अभी अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर से नीचे हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 10, 2026 16:45 IST

भारत के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का दौर अभी और आगे बढ़ सकता है। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर के सवालों का जवाब देते हुए ICICI Direct के रिसर्च हेड पंकज पांडे ने कहा कि पहली तिमाही के नतीजों में इन कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ 30% से ज्यादा रही है, जो ब्रॉडर मार्केट की मजबूती को सहारा दे रही है। वहीं, बड़े शेयरों वाले बेंचमार्क अभी अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर से नीचे हैं।

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कमाई ने दिया ब्रॉडर मार्केट को सहारा

पंकज पांडे ने कहा कि इस बार अर्निंग सीजन ने मार्केट के अलग-अलग सेगमेंट में शुरुआती उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि नंबर्स अच्छे हैं और मिडकैप और स्मॉल कैप में अर्निंग ग्रोथ 30 ऑड पर्सेंट से अधिक रही है। 

इसके मुकाबले लार्ज कैप कंपनियों का प्रदर्शन भी मजबूत रहा। पांडे के मुताबिक, Nifty की अर्निंग ग्रोथ का अनुमान 5-8% था, लेकिन वास्तविक प्रदर्शन इससे बेहतर रहा। कंपनियों का टर्नओवर करीब 19% और बॉटम लाइन ग्रोथ लगभग 13% रही।

Largecap से Midcap-Smallcap की ओर पैसा

बेहतर अर्निंग्स अब छोटे शेयरों में मार्केट लीडरशिप को मजबूत कर रही है। एक्सपर्ट ने कहा कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की ओर निवेशकों का साफ तौर पर रुख बढ़ रहा है। उनके मुताबिक, यह बदलाव सिर्फ अनुमान पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कंपनियों के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का आधार है।

इसका असर इंडेक्स में भी साफ दिख रहा है। Nifty अपने पिछले high से करीब 7% नीचे है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नए हाई पर पहुंच चुके हैं। 

इन सेक्टर्स में दिखी मजबूत कमाई

एक्सपर्ट के मुताबिक अर्निंग मोमेंटम सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं है। Electronic Manufacturing Services (EMS), कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स और पावर इक्विपमेंट जैसे सेक्टर्स में कंपनियों ने मजबूत तिमाही नतीजों को पेश किया है। 

इन सेक्टर्स के प्रदर्शन से मैन्यूफैक्चरिंग, कंजप्शन और इंफ्रा से जुड़े डिमांड जैसे घरेलू ग्रोथ थीम को भी समर्थन मिल रहा है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

पहली तिमाही के नतीजों ने ब्रॉडर मार्केट की हाई वैल्यूएशन की असली परीक्षा शुरू कर दी है और फिलहाल अर्निंग उस कसौटी पर खरी उतर रही हैं। अगर यह ट्रेंड आगे भी कायम रहता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बनी रह सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 10, 2026