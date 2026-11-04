अब इलेक्ट्रिक बाइक से गश्त करेगी बिहार पुलिस! 1100 बाइक्स का दिया ऑर्डर, जानें क्या हैं खास फीचर्स

Bihar Police Electric Bikes: बिहार पुलिस अब पेट्रोल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक बाइक्स का भी इस्तेमाल करने जा रही है। पुलिस विभाग ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Revolt Motors को 1,100 इलेक्ट्रिक बाइक्स का बड़ा ऑर्डर दिया है। ये सभी बाइक्स Revolt BlazeX मॉडल की होंगी, जिनका इस्तेमाल पुलिस पेट्रोलिंग यानी गश्त के लिए किया जाएगा। खास बात यह है कि ये बाइक्स एक बार फुल चार्ज होने पर 150 किलोमीटर तक चलने की दावा की गई क्षमता रखती हैं।

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Bihar Police को मिलेंगी 1100 इलेक्ट्रिक बाइक्स

Revolt Motors ने 4 नवंबर 2026 को बताया कि उसे बिहार पुलिस से 1,100 BlazeX इलेक्ट्रिक बाइक्स की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। इन बाइक्स की डिलीवरी पटना में की जाएगी।

कंपनी के मुताबिक, ऑर्डर पूरा करने की आखिरी समयसीमा जनवरी 2027 है। हालांकि, Revolt Motors नवंबर 2026 तक ही सभी बाइक्स की डिलीवरी पूरी करने की कोशिश कर रही है।

इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बाइक्स का इस्तेमाल पुलिस पेट्रोलिंग में होने से दूसरे राज्यों के पुलिस विभाग और सरकारी संस्थान भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर अपनाने पर विचार कर सकते हैं।

Revolt BlazeX में क्या हैं खास फीचर्स?

Revolt BlazeX इलेक्ट्रिक बाइक में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो पुलिस की रोजाना गश्त के दौरान काम आ सकते हैं।

कंपनी के मुताबिक, यह बाइक एक बार चार्ज होने पर 150 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इसे घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले सामान्य 10A पावर सॉकेट से भी चार्ज किया जा सकता है।

इसमें रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जिसे निकालकर चार्ज किया जा सकता है। बाइक की सीट के नीचे चार्जर रखने की जगह भी दी गई है। इसके अलावा इनबिल्ट GPS मिलता है, जिससे बाइक की लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिल सकती है।

पेट्रोल के मुकाबले खर्च भी होगा कम

कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का इस्तेमाल करने से पेट्रोल और मेंटेनेंस पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। खासतौर पर 1,100 बाइक्स जैसे बड़े बेड़े में यह बचत महत्वपूर्ण हो सकती है।

RattanIndia Enterprises की चेयरपर्सन अंजलि रतन के मुताबिक, बिहार पुलिस से मिला यह ऑर्डर कंपनी के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी संस्थानों में इलेक्ट्रिक बाइक्स का इस्तेमाल बढ़ाने का मौका मिलेगा।

Revolt Motors का कितना बड़ा नेटवर्क?

Revolt Motors की शुरुआत 2017 में हुई थी। यह RattanIndia Enterprises की पूरी तरह मालिकाना हक वाली कंपनी है।

कंपनी के मुताबिक, देशभर में उसके 182 से ज्यादा डीलरशिप हैं और 60,000 से अधिक राइडर्स उसके इलेक्ट्रिक बाइक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब कंपनी आम ग्राहकों के साथ सरकारी विभागों और दूसरे बड़े संस्थानों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।