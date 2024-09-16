scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोअगस्त 2024 में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स: OLA, Ather, TVS और अन्य की सेल्स डाटा पर एक नजर

अगस्त 2024 में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स: OLA, Ather, TVS और अन्य की सेल्स डाटा पर एक नजर

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की लहर ने पूरे ऑटोमोटिव सेक्टर को बदल दिया है। जहां चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में अभी भी थोड़ी देरी है, वहीं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। लोग तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और इसकी सेल्स डाटा इसकी पुष्टि करता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2024 में 65,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे गए हैं। हालांकि, इस रिपोर्ट में ओला इलेक्ट्रिक (OLA Electric) का सेल्स डेटा शामिल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अगस्त का डेटा सार्वजनिक नहीं किया है। आइए जानते हैं कि ओला को छोड़कर किन कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कितनी बिक्री हुई।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Sep 16, 2024 16:54 IST
अगस्त 2024 में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स
अगस्त 2024 में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की लहर ने पूरे ऑटोमोटिव सेक्टर को बदल दिया है। जहां चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में अभी भी थोड़ी देरी है, वहीं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। लोग तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और इसकी सेल्स डाटा इसकी पुष्टि करता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2024 में 65,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे गए हैं। हालांकि, इस रिपोर्ट में ओला इलेक्ट्रिक (OLA Electric) का सेल्स डेटा शामिल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अगस्त का डेटा सार्वजनिक नहीं किया है। आइए जानते हैं कि ओला को छोड़कर किन कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कितनी बिक्री हुई।

advertisement

Ather Energy की शानदार प्रदर्शन

Ather Energy ने अगस्त 2024 में अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जैसे Ather 450 Apex, 450S, 450X, और Rizta की कुल 13,232 यूनिट्स बेचीं। यह आंकड़ा पिछले साल अगस्त 2023 के 8,243 यूनिट्स की तुलना में काफी बेहतर है, जो दर्शाता है कि कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।

Bajaj Chetak की दमदार बिक्री

बजाज ऑटो के इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक ने भी अगस्त में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कंपनी ने अगस्त 2024 में कुल 21,756 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की समान अवधि में 8,032 यूनिट्स से अधिक है। बजाज चेतक की बिक्री में इतनी बड़ी उछाल इस स्कूटर की बढ़ती लोकप्रियता और मजबूत डिमांड को दर्शाता है।

Hero MotoCorp और TVS Motor की सेल्स पर नजर

Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, खासकर Hero Vida V1 और Hero Vida V1 Pro, ने अगस्त 2024 में कुल 6,024 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के 1,000 यूनिट्स की तुलना में एक बड़ा सुधार है। यह ग्रोथ Hero के इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube Electric और BMW EV

TVS Motor ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube Electric और BMW EV के साथ अगस्त 2024 में 24,181 यूनिट्स की बिक्री की। पिछले साल अगस्त 2023 में यह आंकड़ा 23,887 यूनिट्स था, जो दर्शाता है कि TVS की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

Okinawa Autotech की मामूली सेल्स

Okinawa Autotech के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जैसे I Praise, Okhi 90, Praise Pro, और Ride, की बिक्री अगस्त 2024 में काफी कम रही। कंपनी ने केवल 36 यूनिट्स बेचीं, जो दर्शाता है कि अन्य कंपनियों की तुलना में Okinawa की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड कम रही है। अगस्त 2024 में इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में Ather, Bajaj, और TVS ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। जहां Hero MotoCorp ने तेजी से ग्रोथ दर्ज की, वहीं Okinawa Autotech को चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार हो रहा है

advertisement

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 16, 2024