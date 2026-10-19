लग्जरी कारों के शौकीनों के लिए खुशखबरी! भारत में सस्ती होंगी Bentley की दो महंगी SUV, जानें क्या बदलेगा

भारत में Bentley की लग्जरी SUV खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के चलते कंपनी की Bentayga और Bentayga EWB SUV की कीमतों में कमी आने वाली है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन से आने वाली कुछ गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी धीरे-धीरे कम की जाएगी।

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क्यों सस्ती होंगी Bentley की कारें?

ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी Bentley Motors ने 19 अक्टूबर को बताया कि भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उसकी कुछ गाड़ियों को फायदा मिलेगा। इस समझौते के तहत तय सीमा में आने वाली ब्रिटेन में बनी गाड़ियों पर इंपोर्ट टैक्स धीरे-धीरे घटाया जाएगा।

फिलहाल इस समझौते का फायदा कंपनी की दो SUV, Bentayga और Bentayga Extended Wheelbase (EWB) को मिलेगा। ये दोनों पेट्रोल इंजन वाली लग्जरी SUV हैं।

कितनी कम होंगी कीमतें?

Bentley ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इन दोनों SUV की कीमतों में कितनी कटौती होगी। कीमतों में कमी इस बात पर निर्भर करेगी कि इंपोर्ट ड्यूटी कितनी घटती है और कंपनी ग्राहकों को कितना फायदा देती है।

हालांकि, आने वाले वर्षों में टैक्स कम होने से भारत में ब्रिटिश लग्जरी गाड़ियों को खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो सकता है।

भारत में Bentley की कौन-कौन सी कारें हैं?

भारत में Bentley के पोर्टफोलियो में कुल छह मॉडल शामिल हैं। इनमें Bentayga, Bentayga EWB, Continental GT, Continental GT Convertible, Flying Spur और Torcal शामिल हैं।

कंपनी फिलहाल मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु में मौजूद है। यहां ग्राहकों को लग्जरी कारों के साथ अपनी पसंद के हिसाब से गाड़ियों को कस्टमाइज कराने और सर्विस की सुविधा भी मिलती है।

भारत-UK समझौते पर कंपनी ने क्या कहा?

Bentley Motors के फाइनेंस और IT बोर्ड मेंबर एक्सल डेविट्ज ने इस समझौते को भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्तों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।

उन्होंने कहा कि इससे भारत में Bentley के कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही कंपनी को भारतीय लग्जरी कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा।

कंपनी का मानना है कि यह समझौता लंबे समय में भारत के लग्जरी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।