Cochin Shipyard समेत इन 3 डिफेंस शेयरों पर एक्सपर्ट क्रांति बाथिनी का भरोसा- आपका दांव है?

शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पैसा कहां लगाया जाए। निफ्टी 23,000 के स्तर से नीचे फिसल चुका है और बाजार में कई बड़े शेयर दबाव में हैं।

ऐसे माहौल में बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए WealthMills Securities के क्रांति बाथिनी ने डिफेंस सेक्टर से जुड़े तीन शेयरों पर भरोसा जताया है। उनके मुताबिक, मौजूदा कीमतों पर कोचीन शिपयार्ड (Cochin Shipyard), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (Garden Reach Shipbuilders) और मझगांव डॉक (Mazagon Dock) निवेशकों के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं।

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बाजार में अभी संभलकर निवेश करने की जरूरत

एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल शेयर बाजार कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। यानी बाजार में कोई साफ दिशा नजर नहीं आ रही है और अलग-अलग शेयरों में अलग तरह की चाल देखने को मिल रही है।

उन्होंने कहा कि छोटी और मध्यम अवधि में बाजार में कंसोलिडेशन जारी है। ऐसे में हर शेयर में पैसा लगाने के बजाय चुनिंदा कंपनियों और सेक्टर पर ध्यान देना जरूरी है।

दरअसल, निफ्टी के 23,000 से नीचे आने और लार्जकैप शेयरों पर दबाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सही शेयर का चुनाव ज्यादा अहम हो गया है।

इन 3 डिफेंस शेयरों में दिख रहा मौका

WealthMills Securities के क्रांति बाथिनी ने खासतौर पर डिफेंस शिपबिल्डिंग सेक्टर की तीन कंपनियों का नाम लिया है। उन्होंने कहा, 'अगर निवेशक बाजार में नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और मझगांव डॉक मौजूदा कीमतों पर काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं।'

उनके मुताबिक, बाजार के अलग-अलग सेक्टर में इस समय काफी अंतर देखने को मिल रहा है। इसलिए निवेशकों को पूरे बाजार में खरीदारी करने के बजाय उन सेक्टरों पर ध्यान देना चाहिए, जहां बेहतर अवसर दिखाई दे रहे हैं।

एकमुश्त निवेश के बजाय धीरे-धीरे करें खरीदारी

एक्सपर्ट ने इन शेयरों में जल्दबाजी में बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे-धीरे निवेश करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि निवेशक मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने इन तीनों शेयरों के लिए कोई निश्चित टारगेट प्राइस नहीं दिया है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

क्रांति बाथिनी की राय से साफ है कि मौजूदा बाजार में सिर्फ तेजी देखकर शेयर खरीदना सही रणनीति नहीं होगी। कंपनियों के वैल्यूएशन, कमाई की संभावनाओं और सेक्टर की स्थिति को समझना जरूरी है।

उनके मुताबिक, डिफेंस शिपबिल्डिंग सेक्टर के ये तीन शेयर ऐसे समय में निवेश के अवसर दे सकते हैं, जब बाकी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि, बाजार में गिरावट का जोखिम अभी खत्म नहीं हुआ है।