Bajaj Pulsar NS200 का नया अवतार लॉन्च! अब मिलेंगे महंगी बाइक्स वाले फीचर्स, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

Bajaj Pulsar NS200 Update: बजाज ऑटो ने अपनी लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक Pulsar NS200 को कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। बाइक में अब 5 इंच की TFT स्क्रीन, गूगल मैप्स मिररिंग, राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, कंपनी ने इंजन की पावर भी बढ़ाई है। जानिए नई बाइक की कीमत और इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं।

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भारतीय टू-व्हीलर कंपनी Bajaj Auto ने अपनी लोकप्रिय स्ट्रीटफाइटर बाइक Pulsar NS200 का अपडेटेड मॉडल पेश किया है। कंपनी ने इस बार बाइक में केवल कॉस्मेटिक बदलाव करने के बजाय टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस पर खास ध्यान दिया है।

नई Pulsar NS200 की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 1,60,374 रुपये रखी गई है। इस अपडेट के साथ बाइक में कई ऐसे फीचर्स शामिल हुए हैं, जो राइडिंग एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

अब बाइक में मिलेगी 5 इंच की TFT स्क्रीन

नई Bajaj Pulsar NS200 में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हुआ है। कंपनी ने पुराने LCD डिस्प्ले की जगह अब 5 इंच की TFT स्क्रीन दी है।

यह स्क्रीन Google Maps मिररिंग को सपोर्ट करती है, जिससे राइडर को नेविगेशन की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा, बाइक में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, एडजस्टेबल लीवर्स, हैजर्ड स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं।

राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल की एंट्री

नई NS200 में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल-बाय-वायर (ETB) टेक्नोलॉजी दी गई है। इसकी मदद से बाइक में राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स शामिल किए गए हैं।

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम पहियों की अनावश्यक स्लिप को नियंत्रित करने में मदद करता है। वहीं, राइड मोड्स अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से बाइक की थ्रॉटल प्रतिक्रिया को बदलने की सुविधा देते हैं।

कंपनी ने इसमें स्पोर्ट्स शिफ्टर भी दिया है।

इंजन पहले से ज्यादा पावरफुल

Bajaj Pulsar NS200 में पहले की तरह 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, चार-वॉल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है। हालांकि, अब इसकी पावर बढ़ाकर 25.5 bhp कर दी गई है। पहले यह इंजन 24.5 bhp की पावर देता था। यानी नई बाइक में 1 bhp की बढ़ोतरी हुई है।

इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी ने बाइक के मौजूदा पेरिमीटर फ्रेम को बरकरार रखा है।

सस्पेंशन और टायर में भी बदलाव

नई Pulsar NS200 में पहले के 33mm अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स की जगह अब ज्यादा मोटे 37mm USD फोर्क्स लगाए गए हैं। इसके अलावा, बाइक में 130/70-R17 साइज का रेडियल रियर टायर मिलता है।

इन बदलावों के जरिए कंपनी ने बाइक की हैंडलिंग और राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर दिया है।

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कुल मिलाकर, नई Pulsar NS200 उन ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बनकर आई है, जो 200cc सेगमेंट में स्पोर्टी परफॉर्मेंस के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक राइडर असिस्टेंस फीचर्स चाहते हैं।