अगले महीने भारत में लॉन्च होगी Audi RS Q8, इतने रुपये देकर आज ही कर लें बुक

Audi India ने अपनी नई Audi RS Q8 Performance की बुकिंग शुरू कर दी है। इस शानदार एसयूवी को ऑडी इंडिया की वेबसाइट या 'myAudi connect' ऐप के माध्यम से मात्र 5 लाख रुपये की प्रारंभिक बुकिंग के साथ बुक किया जा सकता है। आपको बता दें कि Audi RS Q8 17 फरवरी 2025 को भारत में लॉन्च होगा।

ऑडी इंडिया के प्रमुख, बलबीर सिंह ढिल्लों कहा कि नई ऑडी RS Q8 परफॉर्मेंस एसयूवी एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है, जिसमें ताकत और रोजमर्रा की उपयोगिता का बेहतरीन संयोजन किया गया है। इसकी आकर्षक डिजाइन और शानदार ड्राइविंग खूबियां उन परफॉर्मेंस के शौकीनों को बहुत भाती हैं, जो लक्जरी के साथ-साथ रोमांचक ड्राइव का अनुभव भी चाहते हैं।

इसके आगे उन्होंने कहा कि इसके बेहतर फीचर्स और सबसे शक्तिशाली इंजन के साथ, नई ऑडी RS Q8 परफॉर्मेंस ड्राइविंग का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी। हमारे समझदार उपभोक्ता ऑडी RS रेंज के उत्पादों से ऐसे अनुभव की उम्मीद करते हैं। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बुकिंग शुरू हो चुकी है, और स्पोर्ट्स कारों के शौकिनों को अपनी कार जल्द से जल्द बुक करानी चाहिए, क्योंकि उपलब्धता सीमित है।

Audi RS Q8 के फीचर्स (Audi RS Q8 Features)

Audi RS Q8 फीचर्स शानदार हैं। इस कार में ऐडैप्टिव एयर सस्पेंशन, एक्टिव रोल स्टेबिलाइजेशन और बहुत कुछ फीचर्स शामिल हैं। वहीं सर्विस के लिहाज से इसमें फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, RS ड्राइव मोड्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एयर कंडीशनिंग के लिए टच स्क्रीन भी शामिल हैं।

Audi RS Q8 इंजन स्पेसिफिकेशन (Audi RS Q8 Engine Specifications)

Audi RS Q8 4.0-लीटर ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है। यह 591BHP और 800Nm टॉर्क पैदा करता है। RS Q8 Performance वेरिएंट में यह इंजन 631BHP और 850Nm टॉर्क उत्पन्न करता है। इसके अलावा इसमें 48V माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी दी गई है, जो कंपनी के अनुसार इसके त्वरित एक्सेलेरेशन को और बेहतर बनाती है। Audi का दावा है कि RS Q8 Performance की टॉप स्पीड 305 किमी/घंटा (ऑप्शनल पैकेज के साथ) है और 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 3.6 सेकंड में पकड़ सकती है।

Audi RS Q8 बुकिंग राशि (Audi RS Q8 Booking Price)

Audi RS Q8 की बुकिंग राशि 5 लाख रुपये है। इस एसयूवी का लॉन्च 17 फरवरी 2025 को होगा।