सेना के जवान अब CSD से खरीद सकेंगे Ather के इलेक्ट्रिक स्कूटर, 8 वेरिएंट हुए लिस्ट

Ather Energy को Canteen Stores Department यानी CSD पोर्टल के जरिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने की मंजूरी मिल गई है। इससे सेना के योग्य जवान कंपनी की 450 और Rizta रेंज के इलेक्ट्रिक स्कूटर CSD के जरिए खरीद सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री सितंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

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CSD पर लिस्ट हुए आठ वेरिएंट

Ather की 450 और Rizta रेंज के कुल आठ वेरिएंट CSD प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए गए हैं। हालांकि 450 Apex को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि वह भारत की उन पहली दो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में से एक है, जिनके प्रोडक्ट CSD प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं।

जवानों को मिलेंगे खास फायदे

CSD लिस्टिंग के जरिए योग्य सेना के जवान Ather के इलेक्ट्रिक स्कूटर खास डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे। इसके अलावा CSD के जरिए खरीदारी करने पर मिलने वाले GST फायदे भी उन्हें मिलेंगे। इससे सेना के जवानों और उनके परिवारों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना ज्यादा आसान और किफायती हो सकता है।

450 और Rizta रेंज में मिलेंगे ऑप्शन

CSD पर उपलब्ध आठ वेरिएंट Ather की दो मुख्य प्रोडक्ट रेंज में आते हैं। 450 रेंज को परफॉर्मेंस और बेहतर राइडिंग डायनामिक्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

वहीं Rizta को फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर पेश किया गया है। इसमें आराम, प्रैक्टिकैलिटी और रोजाना इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया है। दोनों रेंज में कई वेरिएंट होने से ग्राहक अपनी जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से विकल्प चुन सकेंगे।

भारत में बढ़ रही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मांग

Ather की CSD प्लेटफॉर्म पर एंट्री ऐसे समय में हुई है जब भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मांग और इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ज्यादा मॉडल उपलब्ध होने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाली केंद्र और राज्य सरकारों की पहलों ने भी इस सेगमेंट को आगे बढ़ाने में मदद की है।

कंपनी को उम्मीद है कि CSD जैसा नया सेल्स चैनल देशभर में उसकी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। Ather ने कहा कि यह लिस्टिंग उसके उस बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी स्थापित सेल्स चैनलों के जरिए ज्यादा ग्राहकों तक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पहुंचाना चाहती है।