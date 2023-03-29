AI: वरदान या श्राप?

टॉप 3 AI वेबसाइट जो आपकी लाइफ को 10x इजी बना देंगे

1 ChatGpt : Chat GPT एक प्रकार का चैट बोट है। यानि ऐसा bot जो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न को समझ कर विस्तार से जवाब तैयार कर देता है। Chat GPT से कोई भी सवाल किया जा सकता है और यह AI के माध्यम से तैयार जवाब लिखकर देता है। Chat GPT को 30 नवम्बर 2022 को लॉन्च किया गया था। आप भी इस वेबसाइट पर जाकर इसे इस्तेमाल कर सकते है chat.openai.com है।

2 CutOut Pro : कट आउट प्रो वेबसाइट से आप घर बैठे पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते है और शर्ट पैंट ना भी हो ये अपने कपड़े बना देगी अलग से। CutOut Pro फोटोग्राफर को पिक्चर बैकग्राउंड एडिट करने में मदद करता है। यहां तक ​​कि बिना अनुभव वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी फोटोशॉप के इसे इस्तेमाल कर सकता है।

3 DALL-E : ये वेबसाइट बिलकुल शका लाका बूम बूम की पेंसिल की तरह आपकी सारी इमेजिनेशन को एक फोटो में कन्वर्ट कर देगा। DALL-E और DALL-E 2 लर्निंग मॉडल हैं, जिन्हें OpenAI के थ्रू डेवेलप किया गया है, जिन्हें "प्रॉम्प्ट्स" कहा जाता है। DALL-E को OpenAI के थ्रू जनवरी 2021 में एक ब्लॉग पोस्ट में लाया गया था पिक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। अप्रैल 2022 में, OpenAI ने DALL-E 2 की घोषणा की। पिक्चर को हायर रेसोलुशन में करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो " खूबियों और स्टाइल को जोड़ सकता है"।