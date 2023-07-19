क्या 2024 तक चल पायेगा महागठबंधन, Mayawati ने विपक्षी गठबंधन इंडिया से बनाई दूरी

2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए NDA-UPA में होड़ शुरू हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना के बाद बीते कल ही विपक्षी गठबंधन ने बैंगलोर में 2 दिवसीय बैठक खत्म की है। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने बंगाल की मुख्यमंत्री Mamta Banarjee के सुझाव पर 2024 गठबंधन का नाम INDIA रखा है। नाम रखते ही उन्होंने सत्ता धरी दल पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2024 का चुनाव INDIA बनाम NDA होगा। पर सवाल यह है की ये महागठबंधन कब तक चलेगा ? क्योंकि बैठक के तुरंत बाद ही Nitish Kumar ने INDIA नाम को लेकर आपत्ति जताई तो वही पर अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो Mayawati ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से दूरी बनाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एलान किया है कि बीएसपी लोकसभा चुनाव और इसके पहले तीन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि, हरियाणा और पंजाब में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरेगी।

मायावती ने बुधवार को मीडिया को संबोधित किया और कहा कि विपक्षी दल सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने जैसी जातिवादी और पुंजीवादी ताकतों के साथ गठबंधन कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने पर ही कांग्रेस को दलित, पिछड़ों और गरीबों की याद आती है। जब सत्ता में होते हैं तो न तो भाजपा और ना ही कांग्रेस को किसी की परवाह रहती है। भाजपा ने 2014 में हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपये डालने का वादा किया था जो कि पूरा नहीं किया। मायावती ने बताया कि आगामी चुनाव में बसपा अपने सहयोगी गठबंधन को मजबूत करेगी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को एक मजबूर गठबंधन बताया है।