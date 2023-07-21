Manipur पर दूसरे दिन भी संसद में हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के दूसरे दिन भी Manipur की स्थिति पर बवाल जारी रहा और आखिरकार संसद का सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्षी दलों के सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की।सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने सफाई दी। इस बीच रक्षामंत्री और लोकसभा मे उपनेता राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जानबूझकर चर्चा ना करने और हंगामा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ दल ऐसी स्थिति बना देना चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा ही ना हो पाए, जबकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इससे पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और इस पर बेहद कठोर कार्रवाई की जायेगी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर Prahlad Joshi ने कहा कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि संसद के दोनों सदनों में सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जोशी ने बताया कि जब संसद में विस्तृत चर्चा हो जाएगी, तब गृहमंत्री Amit Shah एक विस्तृत जवाब देंगे। इसका वक्त स्पीकर तय करेंगे।

इस सत्र में सरकार की 31 विधेयकों को पेश करने की योजना है। इसमें दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स से जुड़ा विधेयक भी है, जिसे ऑर्डिनेंस की जगह लाया जाना है। इस विधेयक पर सरकार और विपक्षी दलों में राज्यसभा के भीतर जमकर खींचतान हो सकती है। Arvind Kejriwal इस मुद्दे पर कई विपक्षी दलों का समर्थन हासिल कर चुके हैं, वहीं सरकार को इसे पास करवाने के लिए NDA से बाहर के सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। ये मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। इस बार का सत्र संसद की पुरानी बिल्डिंग में शुरू हुआ है, लेकिन बाद में यह नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। इस साल मई में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था।