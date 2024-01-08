Ram Mandir: प्राण प्रतिष्ठा के पहले भजन के मुरीद हो रहे है PM Modi, सोशल मीडिया पर की जमकर तारीफ

PM Narendra Modi ने Swati Mishra और Jubin Nautiyal के बाद एक और राम भजन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।'अयोध्या में जयकारा गूंजे' इस भजन को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने खूब तारीफ की। जिसके बाद से उनका ये ट्वीट देखते ही देखते मिनटों में वायरल हो गया। पीएम मोदी ने जैसे ही इस भजन को शेयर किया तो फैंस भी भक्ति में डूब गए। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर भगवान राम के पोस्टर तो किसी ने जीआईएफ शेयर किया।

दरअसल, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसे लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में राजनीति से लेकर बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सितारों को न्योता भेजा गया है। वहीं पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वो 22 जनवरी को अपने घरों में श्रीराम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं।