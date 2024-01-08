scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसRam Mandir: प्राण प्रतिष्ठा के पहले भजन के मुरीद हो रहे है PM Modi, सोशल मीडिया पर की जमकर तारीफ

Ram Mandir: प्राण प्रतिष्ठा के पहले भजन के मुरीद हो रहे है PM Modi, सोशल मीडिया पर की जमकर तारीफ

पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वो 22 जनवरी को अपने घरों में श्रीराम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं।

Advertisement
अभिषेक सिन्हा
अभिषेक सिन्हा
New Delhi,UPDATED: Jan 8, 2024 12:06 IST
पीएम मोदी ने जैसे ही इस भजन को शेयर किया तो फैंस भी भक्ति में डूब गए
पीएम मोदी ने जैसे ही इस भजन को शेयर किया तो फैंस भी भक्ति में डूब गए

PM Narendra Modi ने Swati Mishra और Jubin Nautiyal के बाद एक और राम भजन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।'अयोध्या में जयकारा गूंजे' इस भजन को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने खूब तारीफ की। जिसके बाद से उनका ये ट्वीट देखते ही देखते मिनटों में वायरल हो गया। पीएम मोदी ने जैसे ही इस भजन को शेयर किया तो फैंस भी भक्ति में डूब गए। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर भगवान राम के पोस्टर तो किसी ने जीआईएफ शेयर किया।

advertisement

Also Read: India-Saudi Arabia: हज यात्रियों को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ अहम समझौता, भारतीय मुस्लमानो के लिए बड़ी खबर

दरअसल, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसे लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में राजनीति से लेकर बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सितारों को न्योता भेजा गया है। वहीं पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वो 22 जनवरी को अपने घरों में श्रीराम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 8, 2024