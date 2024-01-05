Ram Mandir: 22 जनवरी को भारत की तरह नेपाल में भी मनेगी दिवाली, प्राण प्रतिष्ठा के लिए नेपालियों ने लिया ये संकल्प

550 साल बाद भगवान श्रीराम अपने जन्मस्थान पर विराजमान होने वाले हैं। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बीच, राम मंदिर और उसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पॉलिटिक्स भी जारी है। कई पार्टियों के नेता विवादित बयान देने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस बीच, दोनों तरफ से वार-पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। नेपाल में राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र के मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया। इसी कड़ी में भारत नेपाल सीमा से सटे भैरहवा कस्बे में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह शाहदेव का अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। जिसमें काफी संख्या में नेपाली जनता इकट्ठा हुई। इस दौरान नेपाल की जनता 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासी उत्साहित दिखी। इस दौरान नेपालियों ने भारत की तरह नेपाल में भी 22 जनवरी को अपने घरों में दीपक जलाने की बात कही। नेपाल के नागरिकों का कहना है कि इस दिन को लेकर सभी नेपाली और हिंदू वादी लोग सभी उत्साहित हैं। सब लोग अयोध्या जाना चाहते हैं क्योंकि पूरे विश्व के हिंदू का एक आस्था का केंद्र भगवान राम हैं। इसलिए हर नेपाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहता है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह सभी हिंदुओं और सनातनियों के लिए सबसे बड़ी जीत है। यह उत्सव दिवाली से बहुत ज्यादा खास है। इस दिन का इंतजार सबको है। दुनिया भर के सभी भगवान राम भक्त और सभी भारतीयों को इस दिन का इंतजार है। अयोध्या में महिला सशक्तिकरण की मिसाल दिख रही है।

दरअसल, यहां उत्तराखंड की महिलाएं अयोध्या में अनोखी रामलीला कर रही है। जिसको देखने के लिए 500 से ज्यादा उत्तराखंड के लोग भी अयोध्या पहुंचे हैं। इस रामलीला की खास बात है कि इसमें सारे पात्र महिलाएं ही निभा रही हैं। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान के साथ रावण और कुंभकरण का रोल भी महिलाएं कर रही हैं। गुजरात के वडोदरा में बनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती को अयोध्या लाया जा रहा है। इसे 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रज्वलित किया जाएगा। इस अगरबत्ती को एक बड़े ट्राले में रखकर ले जाया जा रहा है। ये अगरबत्ती जब उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में पहुंची तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उसपर फूलों की बारिश की। बता दें कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लगने वाला 44 फीट ऊंचा ध्वजा दंड भी बनकर तैयार हुआ है। इसे गुजरात में बनाया गया है। यह ध्वजा दंड 5,000 किलोग्राम पीतल से बना है। इस ध्वजा दंड को जल्द ही अयोध्या लाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप इसे अयोध्या में लगा हुआ देखेंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के एंट्रेंस गेट पर हाथी, शेर, हनुमान जी और गरुड़ की मूर्तियां स्थापित हो गई हैं। ये मूर्तियां पिंक सैंडस्टोन से बनाई गई हैं, जो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर गांव से लाया गया था। राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी से पहले हर तैयारी पूरी हो जाएगी। मेरठ के कारोबारी ने राम मंदिर का सोने का मॉडल बनवाया है। सोने का यह मॉडल सूरत की फैक्ट्री में बनकर तैयार हुआ है। राम मंदिर के सोने के मॉडल में 50 ग्राम सोना लगा है। राम मंदिर के सोने के इस मॉडल को 22 जनवरी को अयोध्या ले जाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यह सोने का मॉडल प्रदर्शनी में रखा जाएगा और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिखाया जाएगा।