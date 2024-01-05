Royal Enfield Hunter 350 के दो नए कलर वैरिएंट लॉन्च, राइडिंग के साथ चार्ज कर पाएंगे फोन

Royal Enfield ने अपने एंट्री-लेवल मॉडल Hunter 350 को अपडेट किया है। कंपनी ने बाइक के डेपर वैरिएंट में ऑरेंज और ग्रीन कलर ऑप्शन जोड़े हैं। इसके साथ ही रॉयल एनफील्ड हंटर 350 अब तीन वैरिएंट और 8 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। इनमें फैक्ट्री ब्लैक, डेपर ऑरेंज, डेपर ग्रीन, डेपर व्हाइट, डेपर ग्रे, रेबेल ब्लैक, रेबेल ब्लू और रेबेल रेड शामिल है। रोडस्टर बाइक में USB पोर्ट दिया गया है, इससे राइडिंग करते समय फोन भी चार्ज कर सकते हैं। हंटर 350 में नए कलर ऑप्शन के अलावा कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसकी कीमतें रेट्रो मॉडल के लिए 1.50 लाख रुपए से शुरू होती हैं और मेट्रो रेबेल रेंज के लिए 1.74 लाख रुपए तक जाती हैं। वहीं नए कलर वैरिएंट की कीमत 1,69,656 (एक्स-शोरूम, चेन्नई) गई है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला TVS रोनिन, होंडा CB 350 और जावा 42 और येज्दी रोडस्टर जैसी बाइक्स से है। यह कंपनी की 350cc सेगमेंट में सबसे कॉम्पैक्ट बाइक है, जिसका स्टाइल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और रॉयल एनफील्ड मीटिओर के मुकाबले काफी प्रीमियम और अग्रेसिव है। नए डैपर ओ वैरिएंट में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के टैंक पर डार्क ऑरेंज कलर दिया गया है, जबकि कंपनी का लोगो और स्ट्रिप हल्के ऑरेंज शेड में मिलते हैं। इसके बाद घुटने के स्पेस पर एक वाइट कलर भी है। वहीं डैपर G वैरिएंट में टैंक को 'ब्रिटिश ग्रीन' शेड में और लोगो-स्ट्रिप के साथ फ्लोरोसेंट कलर कलर में तैयार किया है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो फ्यूल इंजेक्शन तकनीक से लैस है। ये इंजन रॉयल एनफील्ड मीटियर 350 और नई क्लासिक 350 में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये 6100rpm पर 20.2hp की पावर और 4,000rpm पर 27 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। कंपनी का दावा है कि बाइक 114 kmph की टॉप स्पीड से हासिल कर सकती है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 1370 mm का व्हीलबेस मिलता है, जो मीटिओर से 30mm और क्लासिक 350 से 20mm छोटा है। बाइक क्लासिक 350 के मुकाबले 14kg हल्की है। इसका कर्ब वेट 181 किलोग्राम है। रोडस्टर बाइक में 13-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और इसकी सीट की ऊंचाई 800 मिमी है। बाइक 17-इंच के कास्ट अलॉय व्हील पर चलती है। इन पर फ्रंट में 110/70 और रियर में 140/70 की प्रोफाइल वाले ट्यूबलेस टायर लगे हैं। कंफर्ट राइडिंग के लिए बाइक में फ्रंट में 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में 6-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल ट्विन इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए मोटरसाइकिल के फ्रंट में 300mm डिस्क और रियर में 240mm डिस्क के साथ डुअल-चैनल ABS सिस्टम मिलता है