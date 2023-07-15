scorecardresearch
दो दिवसीय फ्रांस यात्रा के बाद PM मोदी यूएई रवाना

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 15, 2023 12:42 IST
PM मोदी
PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में अपनी दो दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के लिए विमान से रवाना हो गए। फ्रांस में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ व्यापक बातचीत की और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, "भारत-फ्रांस संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस को अलविदा कहा। प्रधानमंत्री अब अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए अबू धाबी के लिए विमान से रवाना होंगे।"

जब मोदी एक दिन की यात्रा के लिए अबू धाबी पहुंचेंगे तो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और रक्षा मुख्य क्षेत्र हो सकते हैं, जिस पर समझौते होंगे।

मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत करेंगे।

पीएम मोदी ने फ्रांस और यूएई के लिए रवाना होने से पहले एक प्रस्थान बयान में लिखा, "मैं अपने मित्र, यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलने के लिए उत्सुक हूं।"

यूएई इस साल के अंत में यूएनएफसीसीसी (सीओपी-28) के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि वह ऊर्जा परिवर्तन और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने की दिशा में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं।

यूएई के लिए रवाना होने से पहले पीएम ने कहा, यह फ्रांस यात्रा यादगार थी। "यह और भी विशेष बन गया क्योंकि मुझे बैस्टिल दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। भारतीय दल को परेड में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करते देखना अद्भुत था। मैं इस असाधारण मेजबानी के लिए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और फ्रांसीसी लोगों का आभारी हूं।" भारत-फ्रांस की दोस्ती आगे बढ़ती रहे,''

