साल के आखिरी मन की बात में PM Modi ने गिनाई उपलब्धियां

PM Modi आज Mann Ki Baat की कार्यक्रम का आज 108वां एपिसोड है। पीएम मोदी ने कहा कि 108वां एपिसोड उनके लिए बेहद खास है। 108 का अंक का भारत की प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं के हिसाब से बेहद अहम है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में लोगों को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल के आखिरी एपिसोड में मिलेट्स के फायदे गिनाते हुए फिट इंडिया मिशन के बारे में बताया। पीएम मोदी ने इस एपिसोड में सद्गुरू जग्गी वासुदेव, हरमनप्रीत कौर, विश्वनाथन आनंद और अक्षय कुमार के ऑडियो मैसेज भी सुनावाएं। पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'साथियों, आज Physical Health और well-being की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन इससे जुड़ा एक और बड़ा पहलू है Mental Health का। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि Fit India के सपने को साकार करने की दिशा में Innovative Health care Startups के बारे में मुझे जरुर लिखते रहें।'पीएम मोदी ने कहा, 'साथियो, भारत के प्रयास से 2023 को International Year of Millets के रूप में मनाया गया। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले Startups को बहुत सारे अवसर मिले हैं।पीएम मोदी ने कहा, भारत इनोवेशन का हब बन रहा है। सभी लोग फिट इंडिया से जुड़ें। एक स्टार्टअप 'तगड़ा स्टार्टअप' के फाउंडर ने अपने संदेश में 'गदा व्यायाम' पर जोर दिया। एक्टर अक्षय कुमार ने बताया कि जीवन में शॉर्टकट से बचे। उन्होंने मन की बात के श्रोताओं से कहा कि वो फिट रहने के लिए जिम के अलावा नेचुरल एक्सरसाइज जैसे - स्विमिंग, दौड़ और देसी कसरत वगैरह पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा, 'फिल्म स्टार्स को कॉपी न करें फिट रहने के पारंपरिक तरीकों से जुड़ें।' भारत इनोवेशन का हब बन चुका है। भारत को लेकर पूरी दुनिया में आशा और उत्साह है। AI से जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। AI को और सिक्योर बनाएंगे। विकसित भारत का लाभ युवाओं को मिलेगा।

उन्होंने ये भी कहा, 'मेरे परिवारजनों, कुछ दिन पहले काशी में एक प्रयोग हुआ था, जिसे मैं ‘मन की बात’ के श्रोताओं को जरुर बताना चाहता हूं। आगे तीन जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी (शिक्षा और समाज सुधार) और की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्री बाई फूले जी ने समाज सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। साथियो, विदेशी शासन के खिलाफ़ संघर्ष करने वाली देश की कई महान विभूतियों में से एक नाम रानी वेलु नाचियार का भी है। तमिलनाडु के मेरे भाई-बहन आज भी उन्हें वीरा मंगई यानि वीर नारी के नाम से याद करते हैं। उनकी वीरता से प्रेरणा लेने की जरूरत है। पीएम मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश त्रिवेदी की समाजसेवा और नेक कामों का जिक्र करते हुए लोगों को प्रेरित किया।उ न्होंने कहा कि जगदीश जी को सामाजिक क्षेत्र में कई पुरष्कार मिले हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। देश को सीख लेने की जरूरत है। 2024 अब कुछ ही घंटे दूर है। भारत की उपलब्धियां पूरे देशवासियों की उपलब्धियां हैं। हम कोई भी काम करें हमारी सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा, देश को क्या लाभ होगा, नेशन फर्स्ट का ख्याल रखें। इसी मंत्र से हम अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2024 में आप सभी स्वस्थ्य रहें, खुश रहें आनंद से रहें. ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। 2024 में अब फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।