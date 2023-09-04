अब खड़गे के बेटे ने दिया बयान, मचा बवाल
बेंगलुरु में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या आपको मानव होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता वह धर्म नहीं है." जूनियर खड़गे ने आगे कहा कि मेरे अनुसार, कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है।
Tamil Nadu के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे की प्रतिक्रिया आई है।
बेंगलुरु में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या आपको मानव होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता वह धर्म नहीं है." जूनियर खड़गे ने आगे कहा कि मेरे अनुसार, कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है।
वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कहा कि उनकी मानसिकता मच्छर जितनी छोटी और मलेरिया जितनी गंदी है. बोम्मई ने आगे कहा, "उदयनिधि के बयान पर आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो वह डीएमके यही रुख अपनाती है।