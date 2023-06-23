पिछले 09 सालो से केंद्र की सत्ता में बैठे BJP को हराने के लिए लगातार एक के बाद एक बैठके विपक्षी पार्टिया कर रही है। मुख्य रूप से कांग्रेस नेता Rahul Gandhi, बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar, बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal और Bhagwant Singh Mann कर रहे है। BJP को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे है। BJP लगातार पिछले 09 सालो से केन्द्र मे बैठी हैं। बैठक के बाद CM नीतीश कुमार ने कहा, आज बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और हमने 2024 में साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई है, हालांकि फैसला अगली बैठक में होगा। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर केंद्र के अध्यादेश की चर्चा की और राज्यसभा में सबका समर्थन मांगा। शिवसेना (UBT) के Uddhav Thackeray ने भी दिल्ली के अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की बात उठाई। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के Umar Abdullah ने केजरीवाल से धारा 370 पर पार्टी का रुख साफ करने को कहा है। ममता बनर्जी ने बैठक की शुरुआत में ही नेताओं से अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग करने की बात करते हुए कहा, 'सबको कुर्बानी देनी होगी तभी विपक्ष एकजुट हो सकेगा।

उन्होंने एक दिन पहले गुरुवार को भी Lalu Prasad Yadav से मुलाकात के बाद कहा था कि एक के खिलाफ एक लड़ेगा। उनकी इस बात को नीतीश कुमार के 'वन अगेंस्ट वन' के फॉर्मूला का समर्थन माना जा रहा है। इस बैठक के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Mallikarjun Kharge और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख Akhilesh Yadav, झारखंड के CM Hemant Soren, फारुख अब्दुल्ला, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, Sharad Pawar और Sitaram Yechury भी बैठक में शामिल हुए। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin, पंजाब के CM भगवंत मान, PDP प्रमुख Mehbooba Mufti, Dipankar Bhattacharya, D Raja और Sanjay Singh, गुरुवार की रात ही पटना पहुंच गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक से पहले सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वे साढ़े सात साल बाद सदाकत आश्रम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, 'देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है।

BJP का काम नफरत फैलाना है। BJP देश को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं, कांग्रेस देश जोड़ने का काम कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ‘बब्बर शेर’ कहा। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी का DNA बिहार में है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'हमलोगों ने बिहार जीत लिया तो देश जीत लेंगे। वहीं दूसरी ओर बिहार BJP ने इस बैठक पर चुटकी ली है। BJP सांसद Ravi Shankar Prasad ने व्यंग्य करते हुए कहा, 'नीतीश कुमार 2024 के लिए बरात सजा रहे हैं पटना में। बारात में तो दूल्हा भी होता है पर इस बारात का दूल्हा कौन है? हर कोई उनको ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार कह रहा है।

