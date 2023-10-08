ICC World Cup 2023: भारत Vs ऑस्ट्रेलिया, मैच पर बारिश का साया

भारतीय क्रिकेट टीम रविवार (8 अक्टूबर) को चेन्नई के MA Chidambaram Stadium में अपने टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस बार बारिश खलल डाल सकती है। भले ही 5 अक्टूबर को विश्व कप शुरू होने के बाद से बारिश ने चार मैचों में से किसी में भी खलल नहीं डाला है, लेकिन आज के मैच में बारिश हो सकती है।

वेदर डॉट कॉम के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूरे तमिलनाडु (विशेषकर इसके घाट क्षेत्रों) में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और छिटपुट भारी बारिश (64.5 मिमी-115.5 मिमी) की संभावना जताई है। आईएमडी ने इस उत्सुकता से प्रतीक्षित मैच के स्थान चेन्नई के लिए बारिश और तूफान दोनों की भविष्यवाणी की है। अगर आईसीसी विश्व कप 2023 का पांचवां मैच बारिश से बर्बाद हो गया तो क्या होगा। चूंकि लीग खेलों के लिए कोई आरक्षित दिन नहीं हैं, इसलिए यदि मौसम की स्थिति के कारण खेल रद्द कर दिया जाता है तो दोनों टीमों को एक अंक मिलेगा। बहुप्रतीक्षित मुकाबला आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जहां भारत का मुकाबला पांच बार के आईसीसी विश्व कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा।