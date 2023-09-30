Flood in US: New York में आई बाढ़, एयरपोर्ट पर भी भरा पानी, सोशल मीडिया पर लोगों ने ली मौज

America के New York शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। एयरपोर्ट से लेकर लोगों के घरों में पानी भर गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार को जमकर कोसा। लोगों का कहना था कि न्यूयॉर्क के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं फिर भी उन्हें बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत में भी सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मौज ली। लोगों का कहना था कि बाढ़ भारत में नहीं अमेरिका में भी आती है जब आती है तो ऐसे ही हालात होते हैं। अमेरिका अलग नहीं है।

ब्रूकलिन समेत कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई और गाड़ी पानी में तैरने लगी। सबसे ज्यादा बुरे हालात सबवे के थे। हालात इतने बुरे हो गए कि मेयर को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी।