OTT Release this Week: अप्रैल का पहला हफ्ता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त एंटरटेनमेंट लेकर आया है। थ्रिलर, कॉमेडी, ड्रामा और स्पोर्ट्स हर जॉनर के साथ इस हफ्ते दर्शकों की वॉचलिस्ट भर चुकी है। आमिर खान से लेकर नीना गुप्ता तक बड़े नाम इस हफ्ते स्क्रीन पर छाने वाले हैं।

Happy Patel (Netflix)

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