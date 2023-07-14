EXCLUSIVE: Delhi Airport पर आज से शुरू हो गया Elevated TaxiWay
Delhi Airport पर लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए कई कार्य किये जा रहे है। दिल्ली एयरपोर्ट पर चौथे रनवे और इसके साथ ही एलिवेटेड टैक्सीवे शुरू हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली का हवाई अड्डा जल्द ही दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनने वाला है। हालाकि रनवे 2021 में पूरा हो गया था, लेकिन इसे चालू करने में दो साल से थोड़ा अधिक समय लगा।
Delhi Airport पर चौथे रनवे और इसके साथ ही Elevated TaxiWay शुरू हो गया है। चौथे रनवे को वाइडबॉडी विमानों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसे दो बड़े जेटलाइनरों के सुरक्षित और एक साथ गुजरने की अनुमति देने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही टैक्सीवे उत्तरी और दक्षिणी हवाई क्षेत्रों को जोड़ देगा और आईजीआईए के तीन टर्मिनलों तक विमानों के लिए टैक्सी की दूरी 7 किलोमीटर कम कर देगा।
नागरिक उड्डयन मंत्री Jyotiraditya Scindia ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली का हवाई अड्डा जल्द ही दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनने वाला है। हालाँकि रनवे 2021 में पूरा हो गया था, लेकिन इसे चालू करने में दो साल से थोड़ा अधिक समय लगा। जीएमआर ग्रुप के चेयरपर्सन Grandhi Mallikarjuna Rao ने इसका राज खोला। राव ने खुलासा किया, "यूक्रेन में संघर्ष के कारण इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की खरीद में देरी के कारण ऐसा हुआ।" नया रनवे और टैक्सीवे दोनों बड़े विमान और एयरबस 380, बोइंग 777 और बोइंग 747-8 जैसे चौड़े बॉडी जेट को संभालने में सक्षम हैं।
नए एकीकृत टर्मिनल-1, चौथे रनवे और ईसीटी के साथ मिलकर दिल्ली हवाईअड्डे को भविष्य के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। सीधे शब्दों में कहें तो, चार रनवे और ईसीटी आईजीआईए की क्षमता को प्रतिदिन 1,500 विमान संचालन से बढ़ाकर 1,700 कर देंगे। घोषणा के बाद, जीएमआर स्टॉक की कीमत 44.80 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुई, जो पिछले बंद से 1.36 रुपये अधिक है।
