चंद्रयान-3 के नायक और इसरो चीफ एस सोमनाथ को फ्लाइट में मिला ग्रैंड वेलकम

इंडिगो एयरलाइंस की एक एयरहोस्टेस ने यात्रियों को फ्लाइट में इसरो चीफ के होने की सूचना दी तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा विमान गूंज उठा। इंडिगो की एयरहोस्टेस ने एनाउंस किया, 'देश के राष्ट्रीय नायकों का हमारी फ्लाइट में होना हमेशा गर्व की बात होती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 1, 2023 09:18 IST
चांद की सतह पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ इन दिनों सुर्खियों में है। वो भी जहां भी जा रहे हैं लोग उनके सम्मान में तालियां बजाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में जब गुरुवार को एस सोमनाथ इंडिगो की एक फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे तो फ्लाइट में उनकी मौजूदगी देखकर ना सिर्फ यात्रा कर रहे अन्य लोग बल्कि एयरलाइंस क्रू भी एक्साइटेड हो गए और तालियों के साथ उनका स्वगात किया गया।

इंडिगो एयरलाइंस की एक एयरहोस्टेस ने यात्रियों को फ्लाइट में इसरो चीफ के होने की सूचना दी तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा विमान गूंज उठा। इंडिगो की एयरहोस्टेस ने एनाउंस किया, 'देश के राष्ट्रीय नायकों का हमारी फ्लाइट में होना हमेशा गर्व की बात होती है। आज हमारी फ्लाइट में इसरो के चीफ एस सोमनाथ यात्रा कर रहे है, हम उनकी मौजूदगी से बेहद खुश हैं और उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर एस सोमनाथ आपका हमारी फ्लाइट में होना हमें
गौरवान्वित कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।

एयरहोस्टेस के इस एनाउंसमेंट के बाद एक अन्य केबिन क्रू ने उन्हें खास तोहफा दिया। इस दौरान एस सोमनाथ को अपने पास देखकर लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। एस सोमनाथ ने मुस्कुरा कर सभी यात्रियों का अभिवादन स्वीकार किया।

