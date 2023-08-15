BT BAZAAR ANALYSIS: PM ने क्यों कहा अगले साल भी आऊंगा?
यदि PM मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, तो पीएम मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मंगलवार का स्वतंत्रता दिवस भाषण दूसरे कार्यकाल के दौरान पीएम के रूप में उनका आखिरी भाषण था लेकिन इस भाषण से पीएम मोदी साफ किया कि वो तीसरी बार भी वापसी करना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी तरह तैयार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार देश को संबोधित किया। लेकिन पूरे भाषण के दौरान 9 साल के रिफॉर्म पर बोलते हुए पीएम ने बातों-बातों में कह दिया कि अगले साल भी वो लाल किले के प्राचीर पर झंड़ा फहराएंगे।
उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं और ये भी कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हमारी सरकार करती है न, उनका उद्घाटन भी हम ही करते हैं. लिखकर रख लीजिए, आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हम कर रहे हैं न, इनका उद्घाटन भी आपने मेरे नसीब में ही छोड़ा हुआ है। इस बात का अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि खुद पीएम अपनी जीत को आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और बीजेपी अगला चुनाव पूरे उत्साह से और पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी।
पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अगले साल फिर आऊंगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है कि देश आने वाले पांच साल में दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगा। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि हम ये योजना ये भी कहा कि हम ऐसी योजना लेकर आने वाले हैं जिससे शहर की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का भी अपने घर का सपना साकार हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकास का रोडमैप भी बताया और ये भी कि अर्थव्यवस्था का तेज विकास किस तरह होगा। उन्होंने ने किसान से लेकर गरीब तक, महिलाओं से लेकर मणिपुर हिंसा तक, समय से पहले नए संसद भवन के निर्माण का भी उल्लेख किया और कहा कि ये नया भारत है।
उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना लेकर चलने की बात कही और ये भी कहा कि हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए आगे बढ़ना होगा।
पीएम मोदी ने एकता का संदेश देते हुए कहा कि भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। हम सबको एकता के भाव के साथ चलना होगा. उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लिए श्रेष्ठ का भाव लेकर चलने का मंत्र भी दिया।