पीएम मोदी की पहल पर जी-20 में शामिल होगा अफ्रीकन यूनियन

दूसरा भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीकी तक सहयोग का एक लंबा इतिहास है। जी-20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच साझेदारी का भी प्रतीक है। हालांकि, यह प्रतीकात्मक से कहीं अधिक रणनीतिक है. यह पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम में भारत की भूमिका को प्रतिबिंबित करता है, जो दोनों अफ्रीकी देशों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा करने की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 1, 2023 17:20 IST
अफ्रीका में चीन का प्रभाव बढ़ा है। भारत चाहता है कि अफ्रीकी देश जी20 का हिस्सा बने और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल कर रहे हैं। भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने इसे लेकर कहा, ''प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट थे कि हमें ऐसा करना ही होगा, आखिरकार उनमें 55 देश शामिल हैं और G20 को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। जी-20  जी-7 की तरह नहीं है। इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश या उभरते देश शामिल हैं। अफ्रीका को देखें तो सबसे तेजी से विकास करने वाले 12 देशों में से छह अफ्रीका से हैं। इसलिए, अगर दुनिया को उस तरफ बढ़ना है तो आपको उन्हें एक हिस्सा बनाने की जरूरत है। अगर इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है, तो आपको इन्हें जी20 का हिस्सा बनाना होगा।

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और भूराजनीतिक प्रभाव को देखते हुए उसके द्वारा  G20 में अफ्रीका का समर्थन करना काफी महत्व रखता है। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स सदस्य के रूप में, भारत का समर्थन अन्य देशों को प्रभावित करने की संभावना है। जी20 में अफ्रीकी संघ के प्रवेश के लिए भारत का समर्थन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की नजर में ऐतिहासिक क्षण है. यह वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को भी बढ़ाता है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 1, 2023