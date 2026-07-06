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Newsट्रेंडिंगयोगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी के जलालाबाद को मिला नया नाम; जानिए पूरी खबर

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी के जलालाबाद को मिला नया नाम; जानिए पूरी खबर

यूपी में एक और जगह का नाम बदलने की तैयारी अब आगे बढ़ गई है। योगी कैबिनेट के फैसले के बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया है। आखिर किस जगह का नाम बदलेगा और नया नाम क्या होगा? जानिए पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 6, 2026 13:54 IST

In Short

  • योगी कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है।
  • जलालाबाद का नया नाम भगवान परशुराम पुरी रखा जाएगा और अब सरकारी कागजों में बदलाव का काम आगे बढ़ेगा।
  • कैबिनेट बैठक में कई और मुद्दों पर भी फैसला हुआ, लेकिन जलालाबाद का नाम बदलने वाला फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।

UP Jalalabad Name Change: उत्तर प्रदेश में शहरों और जगहों के नाम बदलने की चर्चा पहले भी कई बार हो चुकी है। इससे पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया था। सरकार ऐसे फैसलों को स्थानीय पहचान और संस्कृति से जोड़कर देखती रही है। अब इसी कड़ी में योगी कैबिनेट ने एक और जगह के नाम बदलने को मंजूरी दी है।

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यूपी कैबिनेट ने जलालाबाद पर क्या फैसला लिया?

यूपी कैबिनेट के फैसले के बाद शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर कैबिनेट बैठक हुई थी। इसी बैठक में जलालाबाद का नया नाम भगवान परशुराम पुरी रखने को मंजूरी दी गई।

अब इस फैसले के बाद सरकारी कागजों और रिकॉर्ड में नाम बदलने का काम आगे बढ़ेगा। धीरे-धीरे बोर्ड और बाकी जगहों पर भी नए नाम का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है।

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भगवान परशुराम के नाम पर होगा नया नाम

जलालाबाद तहसील का नया नाम भगवान परशुराम पुरी रखा जाएगा। भगवान परशुराम को हिंदू परंपरा में बड़ा स्थान दिया जाता है। सरकार के इस फैसले को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है।

नाम बदलने के बाद सरकारी रिकॉर्ड, बोर्ड, कागजों और बाकी जगहों पर भी नए नाम का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। हालांकि यह काम धीरे-धीरे पूरा होगा।

 

बैठक में कई और बातों पर भी हुआ फैसला

इस कैबिनेट बैठक में सरकार के दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में सिर्फ जलालाबाद का नाम बदलने की बात नहीं हुई, बल्कि कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इन पर सरकार की ओर से मंजूरी दी गई।

जलालाबाद का नाम बदलने का फैसला सरकार के बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है। अब आगे विभागों की ओर से नाम बदलने से जुड़े कागजों और रिकॉर्ड में बदलाव का काम किया जाएगा।

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सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद

इसी दिन लखनऊ में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश को एक रखने के लिए आवाज उठाई थी। सीएम योगी ने धारा 370 का भी जिक्र किया और कहा कि साल 2019 में पीएम मोदी की सरकार ने इसे हटाकर डॉ. मुखर्जी के सपने को पूरा किया।

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कुल मिलाकर, सोमवार की कैबिनेट बैठक में जलालाबाद तहसील का नाम बदलने का फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अब आगे के सरकारी काम पूरे होने के बाद जलालाबाद को भगवान परशुराम पुरी के नाम से जाना जाएगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 6, 2026