पश्चिम बंगाल में सामने आया हैरान करने वाला मामला! महिला के खाते में दिखे लगभग 100 करोड़ रुपये, जानें पूरा मामला

Banking transaction issue: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से बैंक खाते से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 36 साल की कश्मीरा शेख एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी की जानकारी लेने बैंक पहुंची थीं। उन्हें उम्मीद थी कि खाते में कुछ सौ रुपये की सब्सिडी आई होगी, लेकिन बैंक अधिकारी ने जो जानकारी दी, उसे सुनकर वह हैरान रह गईं।

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बैंक अधिकारी ने खाते की जांच करने के बाद बताया कि उनके अकाउंट में हाल ही में 99,99,99,997 रुपये क्रेडिट हुए हैं। यह रकम करीब 100 करोड़ रुपये के बराबर है। इतनी बड़ी रकम खाते में आने की जानकारी मिलते ही कश्मीरा और उनके परिवार के लिए यह खुशी से ज्यादा चिंता की वजह बन गई।

साधारण परिवार के खाते में आई बड़ी रकम

कश्मीरा शेख जरी की कढ़ाई का काम करती हैं। उनके पति सिलाई का काम करते हैं। दोनों अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे में उनके खाते में अचानक इतनी बड़ी रकम दिखाई देना उनके लिए किसी हैरानी से कम नहीं था।

हालांकि, वे इस रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं। पैसे कहां से आए और खाते में इतनी बड़ी राशि कैसे जमा हुई, इसकी जांच के लिए बैंक ने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। परेशानी यह थी कि यह कश्मीरा का इकलौता बैंक खाता था। खाते पर रोक लगने से उनके सामान्य लेन-देन भी प्रभावित हो गए।

दूसरे खातों में भी आई करोड़ों की रकम

जांच में यह बात सामने आई कि ऐसा मामला केवल कश्मीरा शेख के साथ नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में कई बैंक खातों में इसी तरह अचानक बड़ी रकम दिखाई देने की जानकारी सामने आई है। शुरुआती तौर पर इसे सर्वर में आई तकनीकी खराबी से जोड़कर देखा जा रहा है।

बताया गया कि इस तकनीकी समस्या के कारण राज्य के कई हिस्सों में बैंकिंग लेन-देन पर असर पड़ा है।

नूपुर के खाते में आए थे 47 करोड़ रुपये

कोलकाता के बेलेघाटा इलाके में क्लाउड किचन में काम करने वाली नूपुर गुप्ता के खाते में भी इसी तरह 47 करोड़ रुपये जमा दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्हें बैंक, पुलिस और टैक्स विभाग की संयुक्त जांच का सामना करना पड़ा।

रिपोर्ट के अनुसार, पीएनबी के अधिकारी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। हालांकि, बैंक की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

