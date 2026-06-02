IMD का बड़ा अलर्ट! दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश का खतरा, 60km प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

IMD Weather Forecast: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत से लेकर उत्तर और पश्चिम भारत तक कई इलाकों में मौसम खराब रह सकता है। कई जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ राज्यों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

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दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

IMD के अनुसार आज कर्नाटक के कुछ इलाकों, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है।मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है।

इन राज्यों में चलेगी तेज आंधी

मौसम विभाग ने कहा है कि तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज आंधी और तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा भी बना हुआ है।

दिल्ली समेत कई राज्यों में गरज-चमक की संभावना

IMD के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।

लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। भारी बारिश और आंधी के समय पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों और मछुआरों को भी मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा गया है।