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Newsट्रेंडिंगहरियाली फूल और पहाड़ों का संगम, अगस्त में घूमने के लिए बेस्ट है उत्तराखंड की ये घाटी

हरियाली फूल और पहाड़ों का संगम, अगस्त में घूमने के लिए बेस्ट है उत्तराखंड की ये घाटी

अगस्त में घूमने के लिए अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां हरियाली फूलों की खूबसूरती और पहाड़ों का शानदार नजारा मिले तो उत्तराखंड की Valley of Flowers एक बेहतरीन विकल्प है। यहां ट्रेकिंग से लेकर प्राकृतिक खूबसूरती तक हर अनुभव सफर को यादगार बना देता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 17:55 IST

In Short

  • अगस्त में उत्तराखंड की Valley of Flowers हरियाली और रंग-बिरंगे फूलों से बेहद खूबसूरत नजर आती है।
  • यहां ट्रेकिंग के दौरान जंगलों झरनों नदियों और पहाड़ों का शानदार अनुभव मिलता है।
  • यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब भी घूम सकते हैं जहां शांत झील और आध्यात्मिक माहौल मिलता है।

Valley of Flowers: अगर आप अगस्त के महीने में ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं जहां चारों तरफ हरियाली, रंग-बिरंगे फूल और खूबसूरत पहाड़ों का नजारा देखने को मिले तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है। मानसून के दौरान यह घाटी अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर में नजर आती है।

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यहां खिलने वाले कई तरह के फूल, ठंडी हवाएं और प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति के बीच कुछ समय शांति से बिताने और यादगार छुट्टियां मनाने के लिए अगस्त का समय खास माना जाता है।

ट्रेकिंग का मिलेगा शानदार अनुभव

वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचने के लिए ट्रेक करना पड़ता है। इस सफर के दौरान घने जंगल, झरने, नदियां और ऊंचे पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं।

यह ट्रेक बहुत ज्यादा कठिन नहीं माना जाता है। अच्छी फिटनेस वाले ज्यादातर लोग इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। ट्रेकिंग के दौरान प्रकृति के करीब रहने का अनुभव इस यात्रा को और खास बना देता है।

वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ जाएं हेमकुंड साहिब

अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने जा रहे हैं तो हेमकुंड साहिब भी जा सकते हैं। यह दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में से एक माना जाता है।

यहां मौजूद शांत झील, बर्फ से ढके पहाड़ और आध्यात्मिक माहौल पर्यटकों को अलग तरह का सुकून देते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब जाना सफर को और यादगार बना सकता है।

अगस्त में कैसा रहता है मौसम?

अगस्त में यहां मानसून का मौसम रहता है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसलिए सफर के दौरान रेनकोट या वाटरप्रूफ जैकेट साथ रखना जरूरी है।

इस समय तापमान आमतौर पर 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठंडा और सुहावना मौसम ट्रेकिंग और घूमने के लिए अच्छा अनुभव देता है।

यात्रा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो वीकेंड की जगह सोमवार से शुक्रवार के बीच यात्रा का प्लान बना सकते हैं।

ट्रेक के दौरान रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते जरूर रखें। बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए चलते समय सावधानी बरतना जरूरी है। इसके अलावा गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां भी साथ रखें।

अगस्त में क्यों जाएं वैली ऑफ फ्लावर्स?

रंग-बिरंगे फूलों से सजी घाटी, हरियाली, ठंडी हवाएं और प्राकृतिक खूबसूरती वैली ऑफ फ्लावर्स को खास बनाती हैं। अगर आप प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं और ट्रेकिंग का अनुभव लेना चाहते हैं तो अगस्त में यहां की यात्रा आपके लिए यादगार हो सकती है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026