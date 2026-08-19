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Newsटेक्नोलॉजीस्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, फिर भी प्रीमियम फोन की मांग तेज; फेस्टिव सेल में मिलेगी राहत?

स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, फिर भी प्रीमियम फोन की मांग तेज; फेस्टिव सेल में मिलेगी राहत?

स्मार्टफोन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस बार फेस्टिव सेल में भी बड़ी छूट मिलने की उम्मीद कम है। मेमोरी की कमी और बढ़ती उत्पादन लागत के कारण कंपनियां कीमतों में बदलाव कर रही हैं। हालांकि प्रीमियम फोन की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 17:47 IST

In Short

  • भारत में 2026 की दूसरी तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट 11.1 फीसदी घटा, लेकिन औसत कीमत 14.4 फीसदी बढ़ी।
  • मेमोरी की कमी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग से स्मार्टफोन बनाने की लागत बढ़ रही है।
  • फेस्टिव सेल में डिस्काउंट मिलेंगे, लेकिन पहले जैसी बड़ी बचत वाली डील मिलने की उम्मीद कम है।

भारत में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और इस दौरान लोग अक्सर नए स्मार्टफोन लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। लेकिन इस बार बढ़ती कीमतों के बीच ग्राहकों को पहले जैसी बड़ी बचत वाली डील मिलने की उम्मीद कम है। इसकी वजह मेमोरी की कमी और कंपनियों की बदलती कीमत रणनीति है।

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स्मार्टफोन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी

पिछले कुछ महीनों में गूगल सैमसंग ओप्पो रियलमी जैसी कई कंपनियों के स्मार्टफोन लॉन्च कीमतों के मुकाबले महंगे हुए हैं। इसका असर बिक्री पर भी दिख रहा है और कई ग्राहक फोन अपग्रेड करने से बच रहे हैं।

आईडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2026 की दूसरी तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट सालाना आधार पर 11.1 फीसदी घटा है। वहीं भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन की औसत कीमत 14.4 फीसदी बढ़ गई है। यानी ग्राहक कम फोन खरीद रहे हैं लेकिन ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं।

महंगे फोन की मांग फिर भी मजबूत

जहां बजट स्मार्टफोन बाजार पर दबाव है वहीं प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट लगातार मजबूत बना हुआ है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार साल 2026 में दुनियाभर में फोल्डेबल स्मार्टफोन की शिपमेंट 21 फीसदी बढ़ सकती है।

इस वजह से सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा फोल्ड 8 जैसे फोल्डेबल फोन की मांग बनी रह सकती है। इसके अलावा गूगल पिक्सल 11 प्रो फोल्ड और एप्पल के आने वाले आईफोन अल्ट्रा जैसे फोन भी प्रीमियम सेगमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं।

मेमोरी की कमी से बढ़ रही कीमत

स्मार्टफोन और लैपटॉप की कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह मेमोरी की कमी भी है। ओपनएआई एंथ्रोपिक गूगल जैसी एआई कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी रकम लगा रही हैं। इन एआई सिस्टम को चलाने के लिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी और डीआरएएम की ज्यादा जरूरत होती है।

इस वजह से मेमोरी की सप्लाई पर दबाव बढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की लागत बढ़ रही है। एप्पल के टिम कुक नथिंग के अकीस इवांगेलिडिस और सैमसंग जैसे टेक लीडर्स भी इस चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं।

फेस्टिव सेल में कितनी राहत की उम्मीद

फ्लिपकार्ट अमेजन और दूसरे रिटेल स्टोर की फेस्टिव सेल में ग्राहक बैंक ऑफर एक्सचेंज डील और डिस्काउंट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार डील पहले जैसी बड़ी बचत वाली नहीं हो सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक बजट स्मार्टफोन सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कई ग्राहक कम कीमत के लिए 4जी मॉडल चुन रहे हैं या फिर ज्यादा पैसे खर्च करके प्रीमियम फोन खरीद रहे हैं।

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गूगल ने पिक्सल 11 सीरीज की कीमत में 14 हजार रुपये तक बढ़ोतरी की है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 फोल्ड 8 अल्ट्रा और फ्लिप 8 की कीमत भी 15 हजार से 25 हजार रुपये तक बढ़ी है। इसके अलावा आने वाले आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

इस बार सेल में पुरानी कीमतों वाली डील मिलना मुश्किल

इस फेस्टिव सीजन में ग्राहक सस्ते स्मार्टफोन या लैपटॉप मिलने की उम्मीद कम रखें। मेमोरी की कमी के चलते कंपनियां कीमत और डिस्काउंट देने के तरीके में बदलाव कर रही हैं।

हालांकि सेल के दौरान 5 हजार से 10 हजार रुपये तक की कीमत कटौती बैंक ऑफर और एक्सचेंज जैसे फायदे मिल सकते हैं, लेकिन असली बचत पहले जैसी बड़ी नहीं दिख सकती।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026