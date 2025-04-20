Vaibhav Suryavanshi: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी वैभव सूर्यवंशी के मुरीद! X पोस्ट में लिखा - 8वीं क्लास...

Vaibhav Suryavanshi: टैलेंट को अवसर प्रदान करने वाली Indian Premier League (IPL) में कल यानी शनिवार 19 अप्रैल को एक एतिहासिक रिकॉर्ड तब बना जब सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने अपना आईपीएल डेब्यू किया।

19 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (RR) और लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) के बीच मैच में खेल कर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी, आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अपने डेब्यू की पहली गेंद पर ही वैभव सूर्यवंशी ने छक्का जड़ इसे और यादगार बना दिया।

वैभव सूर्यवंशी के इस ऐतिहासिक डेब्यू को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी सराहा और एक खास X पोस्ट किया। पिचाई ने अपने पोस्ट में लिखा, सुबह उठते ही आठवीं कक्षा के बच्चे को आईपीएल में खेलते हुए देखा!!!! क्या शुरुआत थी!

Woke up to watch an 8th grader play in the IPL!!!! What a debut! https://t.co/KMR7TfnVmL — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 19, 2025

LSG के खिलाफ 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान के लिए पारी की शुरुआत करते हुए सूर्यवंशी, चोटिल संजू सैमसन की जगह पर आए और यशस्वी जायसवाल के साथ साझेदारी की। युवा बल्लेबाज के आत्मविश्वास से भरे स्ट्रोकप्ले ने जयपुर की भीड़ को रोमांचित कर दिया और पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

जियो हॉटस्टार पर बोलते हुए, संजय मांजरेकर ने कहा कि यह पारी निश्चित रूप से सूर्यवंशी के माता-पिता के लिए गर्व का क्षण होगी। आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में RR द्वारा चुने जाने के बाद से ही सूर्यवंशी को लेकर काफी चर्चा थी।

20 गेंदों पर बनाए 34 रन

अपने डेब्यू मैच में वैभव सूर्यवंशी ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 20 गेंदों पर 34 रन बनाए। आईपीएल में उनका पहला प्रभावशाली प्रदर्शन तब खत्म हुआ जब एडेन मार्करम की गेंद पर ऋषभ पंत ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया।

सूर्यवंशी और जायसवाल के बीच 85 रनों की ओपनिंग साझेदारी के बावजूद राजस्थान का मध्यक्रम फेल रहा। LSG के तेज गेंदबाज आवेश खान ने शानदार अंतिम ओवर फेंककर अपनी टीम को 2 रन से जीत दिलाई।