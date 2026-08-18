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यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस के ब्लैक सी पोर्ट पर नौसैनिक अड्डे और अनाज टर्मिनल प्रभावित

यूक्रेन ने रूस के अहम ब्लैक सी पोर्ट नोवोरोसिस्क पर बड़ा हमला किया। ड्रोन और मिसाइल हमले में नौसैनिक अड्डे और अनाज टर्मिनल प्रभावित हुए। दो बड़े टर्मिनल बंद होने से ग्लोबल गेहूं सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी। हमले में दो लोगों की मौत भी हुई।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 18, 2026 14:34 IST
AI Generated Image

In Short

  • यूक्रेन ने रूस के नोवोरोसिस्क नौसैनिक अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमले का दावा किया
  • हमले के बाद रूस के दो बड़े अनाज टर्मिनल ने ऑपरेशन रोका ग्लोबल सप्लाई पर बढ़ी चिंता
  • रूस के क्रास्नोडार गवर्नर के मुताबिक हमले में 8 साल के बच्चे समेत दो लोगों की मौत हुई

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी इलाके में बड़ा हमला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक, यूक्रेनी हमले में रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर मौजूद नौसैनिक अड्डे और अनाज टर्मिनल को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद दो बड़े अनाज टर्मिनल का काम रुक गया, जिससे ग्लोबल अनाज सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस हमले में जानमाल का नुकसान भी हुआ और कई इलाकों में नुकसान की खबर सामने आई। हमले के असर ने रूस के पोर्ट ऑपरेशन और अनाज शिपिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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यूक्रेन ने नौसैनिक अड्डे पर हमले का किया दावा

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने कहा कि उसकी सेना ने ड्रोन और मिसाइल की मदद से नोवोरोसिस्क नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया कि इस हमले में रूस के दो फ्रिगेट, एक बड़ा लैंडिंग शिप, एक कॉर्वेट और कई अन्य जहाजों को नुकसान पहुंचा है।

हमले में दो लोगों की मौत, 8 साल के बच्चे की भी गई जान

रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र के गवर्नर वेनियामिन कोंड्रात्येव ने बताया कि हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है। इनमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। नोवोरोसिस्क के मेयर आंद्रेई क्रावचेंको के अनुसार, हमले के बाद चार कंपनियों, दो दर्जन से ज्यादा रिहायशी इमारतों और कुछ शैक्षणिक संस्थानों को नुकसान पहुंचा है।

दो बड़े अनाज टर्मिनल बंद, ग्लोबल सप्लाई पर असर की चिंता

रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर है। ऐसे में नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हुए हमले के बाद अनाज सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। रूस के अनाज उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, हमले के कारण दो बड़े अनाज टर्मिनल ने काम रोक दिया। हमले के बाद शिकागो गेहूं फ्यूचर्स में करीब 3 फीसदी की बढ़त देखी गई।

रूस ने एक्सपोर्ट के लिए दूसरे रास्तों की तैयारी शुरू की

रूस के कृषि मंत्रालय ने कहा कि वह अनाज एक्सपोर्ट को दूसरे रास्तों से जारी रखने की योजना पर काम कर रहा है। रूस के मुख्य अनाज संगठन ने पहले भी चेतावनी दी थी कि यूक्रेनी हमलों से ब्लैक सी के जरिए होने वाला अनाज एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं और अफ्रीका व मिडिल ईस्ट के देशों में परेशानी बढ़ सकती है।

ब्लैक सी में अनाज शिपिंग पहले से दबाव में

यूक्रेन के कृषि मंत्रालय के अनुसार, रूस के हमलों के कारण यूक्रेन से होने वाली अनाज शिपिंग में भारी गिरावट आई है। अगस्त के पहले दो हफ्तों में पिछले साल की तुलना में अनाज शिपमेंट 76 फीसदी कम हुआ। वहीं यूक्रेन और मोल्दोवा ने यूक्रेनी अनाज को रेल के जरिए भेजने की योजना पर भी सहमति बनाई है।

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रूस और यूक्रेन के बीच हमलों का सिलसिला जारी

रॉयटर्स के मुताबिक, रूस ने भी यूक्रेन के लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस ठिकानों पर हमले तेज किए हैं। वहीं यूक्रेन रूस के एनर्जी, पोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बना रहा है। यह संघर्ष फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और अब पांचवें साल में पहुंच चुका है।

नोवोरोसिस्क में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद

नोवोरोसिस्क पोर्ट सिर्फ अनाज एक्सपोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि ऑयल एक्सपोर्ट के लिए भी अहम है। यहां कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें अमेरिकी कंपनियां शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल भी हिस्सेदार हैं। यह पाइपलाइन कजाकिस्तान के ऑयल को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मदद करती है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2026