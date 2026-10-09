Top 5 Stories: दिल्ली में CJP प्रदर्शन पर हाई अलर्ट, ट्रेनें रद्द, नोबेल पुरस्कार समेत पढ़ें ये पाँच बड़ी खबरें

1. दिल्ली पुलिस बॉडी कैमरों से रखेगी नज़र। CJP के प्रदर्शन को लेकर हाई अलर्ट! बैरिकेडिंग और डिटेंशन सेंटर हैं तैयार

दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजधानी के बॉर्डर से लेकर प्रमुख इलाकों तक निगरानी बढ़ाई गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। जानिए पुलिस ने क्या-क्या तैयारियां की हैं।

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2. सब कुछ ठप नहीं कर सकते...ट्रेनें रद्द और दिल्ली मेट्रो बंद करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले मेट्रो और दूसरी रेल सेवाओं को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगेगी। वहीं, DMRC ने सुरक्षा कारणों से कुछ स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रखने की जानकारी दी है।

3. Navi Pillay: पिता बस चलाते थे, बेटी ने बदला नरसंहार का कानून; नेल्सन मंडेला ने बनाया जज- अब मिला नोबेल प्राइज

बस ड्राइवर की बेटी से नोबेल शांति पुरस्कार तक पहुंचने वाली नवी पिल्लै की कहानी बेहद खास है. भारतीय मूल की इस महिला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले में भूमिका निभाई, जिसने अंतरराष्ट्रीय कानून की दिशा बदल दी. जानिए उनका पूरा सफर.

4. BSE, MCX से लेकर Paytm और Coforge तक, बाजार में गिरावट के बीच इन 7 शेयरों पर रखें नजर, जानें सपोर्ट और टारगेट

इस बाजार चर्चा में कैपिटल मार्केट, कंजम्पशन, इंटरनेट कारोबार और आईटी सेक्टर के चुनिंदा शेयरों का विश्लेषण किया गया है। विशेषज्ञ ने BSE, MCX, Radico Khaitan, Paytm, Meesho, Urban Company और Coforge के अहम टेक्निकल स्तरों, संभावित सपोर्ट जोन और टारगेट रेंज पर अपनी राय साझा की है। जानिए, इन शेयरों में आगे किन स्तरों पर नजर रखनी चाहिए और बाजार के मौजूदा रुझान उनकी चाल को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये विश्लेषण केवल विशेषज्ञ की राय पर आधारित हैं, निश्चित नतीजे या व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं।

5. दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, राजधानी समेत इन एक्सप्रेस ट्रेनों पर असर, देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने राजधानी समेत कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं, दिल्ली मेट्रो पर भी पाबंदियों की आशंका है। जानिए किन ट्रेनों पर पड़ेगा असर और क्या है पूरा मामला।