JSW की पहली SUV का इंतजार खत्म, इस दिन होगी लॉन्च; ₹30 लाख से शुरू हो सकती है कीमत

JSW Group अब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कदम रखने जा रहा है। कंपनी की नई इकाई JSW Motors भारत में अपनी पहली कार 4 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है। यह एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV हो सकती है, जो चीन की Chery Automobile की Jetour T2 पर आधारित होगी। इस मॉडल को कथित तौर पर Combat नाम से पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही JSW Group की ऑटोमोबाइल सेक्टर में मौजूदगी और बढ़ जाएगी।

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प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगी SUV

JSW Motors की पहली SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन होने की उम्मीद है। भारत में आने वाले मॉडल में 1.5 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है।

ग्लोबल मार्केट में Jetour T2 के प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन का पावरट्रेन 360hp की संयुक्त पावर और 610Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के अंतिम स्पेसिफिकेशन की जानकारी लॉन्च के करीब सामने आएगी।

₹30 लाख से ₹50 लाख के बीच हो सकती है कीमत

JSW Motors की इस SUV को भारतीय बाजार में 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के प्राइस सेगमेंट में उतारे जाने की उम्मीद है। इस कीमत के साथ यह प्रीमियम SUV सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है।

डिजाइन की बात करें तो भारत में आने वाली SUV में Jetour T2 जैसा मजबूत और बॉक्सी लुक देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। इनमें हेडलैंप, ग्रिल और बंपर में मामूली बदलाव के साथ JSW की ब्रांडिंग शामिल होने की संभावना है। यह पांच सीटों वाली SUV होगी।

1200 किमी तक की संयुक्त रेंज का दावा

ग्लोबल मार्केट में Jetour T2 प्लग-इन हाइब्रिड की संयुक्त ड्राइविंग रेंज 1,200 किलोमीटर तक बताई गई है। इसमें 90 किलोमीटर तक की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज शामिल है। हालांकि भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल की वास्तविक रेंज और अन्य तकनीकी जानकारियों का खुलासा अभी होना बाकी है।

(Photo: Business Today)

भारत में दूसरी मास-मार्केट प्लग-इन हाइब्रिड SUV बनने की उम्मीद

JSW Motors की यह SUV इस साल भारत में पेश होने वाली दूसरी मास-मार्केट प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ी बन सकती है। इससे पहले JSW MG Motor India ने Hector Tomahawk PHEV लॉन्च की थी। यह JSW Group और चीन की SAIC Motor का जॉइंट वेंचर है। इसकी शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत 25,69,800 रुपये एक्स-शोरूम रखी गई थी।

प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में पेट्रोल इंजन के साथ ऐसी बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है, जिसे बाहरी स्रोत से चार्ज किया जा सकता है। JSW Motors की पहली SUV के साथ भारतीय बाजार में इस टेक्नोलॉजी को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद है।