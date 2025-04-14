Today Bank Holiday: अंबेडकर जयंती के कारण पूरे देश में बैंक बंद नहीं, नई दिल्ली समेत इन शहरों में बैंक है ओपन

Today Bank Holiday: आज अंबेडकर जयंती के कारण शेयर बाजार तो बंद है लेकिन आज क्या देश भर के बैंक भी बंद है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह लग रहा है कि सोमवार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होने के कारण शेयर बाजार की तरह आज देश भर के बैंक भी बंद हैं।

advertisement

हालांकि ऐसा नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आज कुछ ही राज्यों की राजधानी और शहरों में बैंक बंद रहेंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं।

अंबेडकर जयंती के कारण यहां बैंक रहेंगे बंद

आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आज सोमवार 14 अप्रैल 2025 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती/विशु/बिजू/बुइसू महोत्सव/महाविशुव संक्रांति/तमिल नव वर्ष दिवस/बोहाग बिहू/चेइराओबा के कारण अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद - आंध्र प्रदेश, हैदराबाद-तेलंगाना, इंफाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रांची, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम बैंक बंद रहेंगे।

नई दिल्ली समेत यहां बैंक आज खुला रहेगा

आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आज सोमवार 14 अप्रैल 2025 को भोपाल, कोहिमा, नई दिल्ली, रायपुर, शिलांग और शिमला में बैंक खुला रहेगा।

अप्रैल 2025 में और कब-कब बंद रहेगा बैंक?

20 और 27 अप्रैल के कारण बैंक रविवार के कारण और 26 अप्रैल को महीने के दूसरे और चौथे शनिवार होने के कारण बंद रहेगा। इसके अलावा:

15 अप्रैल 2025 (मंगलवार): बंगाली न्यू ईयर, हिमाचल दिवस, बोहाग बिहू के मौके पर असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

16 अप्रैल (बुधवार) बोहाग बिहू के कारण गुवाहाटी में बंद रहेगा।

18 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे के मौके पर कई राज्यों बैंक हॉलिडे होगा। आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार त्रिपुरा, असम, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर में बैंक खुले रहेंगे।

21 अप्रैल 2025 (सोमवार): गरिया पूजा के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

29 अप्रैल 2025 (मंगलवार): भगवान श्री परशुराम जयंती पर हिमाचल प्रदेश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।

30 अप्रैल 2025 (बुधवार): बसवा जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर कर्नाटक में बैंक हॉलिडे रहेगा।

