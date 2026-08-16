सूटकेस के पहियों पर टेप लगाने का ट्रेंड, लेकिन कितना काम का है ये तरीका?

Suitcase Wheel Tape Hack: सफर के दौरान सूटकेस के पहियों पर काफी दबाव पड़ता है। ये धूल भरी सड़कों, गीले फुटपाथ और भीड़भाड़ वाले टर्मिनल से होकर गुजरते हैं। इसी वजह से कुछ यात्री पहियों पर टेप लगाने लगे हैं। उनका मकसद पहियों को गंदगी और हल्की खरोंच से बचाना है। हालांकि, ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तरीका सीमित मदद करता है और गलत तरीके से टेप लगाने पर परेशानी भी बढ़ सकती है।

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क्यों लगाया जा रहा है टेप?

टेप लगाने का मकसद पहियों और गंदी या खुरदरी सतह के बीच एक अस्थायी परत बनाना है। पहिए लगातार धूल, नमी और गंदगी के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग इसे सस्ता और आसान तरीका मानते हैं।

थोड़ी सुरक्षा मिल सकती है

सिक्किम एक्सपेडिशन्स के सीईओ और ट्रैवल कंसल्टेंट डीके घटानी के मुताबिक, टेप पहियों को धूल और गंदगी से कुछ समय के लिए बचा सकता है।

यह हल्की खरोंच और रगड़ के निशानों से भी थोड़ी सुरक्षा दे सकता है। लेकिन टेप तेज झटके से बचाव नहीं करता और न ही पहियों के किनारों से अंदर जाने वाली नमी या गंदगी को पूरी तरह रोक सकता है।

गलत टेपिंग से बढ़ सकती है दिक्कत

अगर टेप बहुत मोटा हो, ढीला हो या पहिए की सतह से बाहर तक लपेट दिया गया हो, तो पहिए ठीक से घूम नहीं पाएंगे।

इससे सूटकेस का बैलेंस बिगड़ सकता है। टेप का चिपचिपा हिस्सा धूल और छोटे कणों को पकड़ सकता है, जिससे पहियों का घूमना और मुश्किल हो सकता है।

गीली या चिकनी सतह पर कुछ तरह के टेप पकड़ बढ़ाने के बजाय कम भी कर सकते हैं।

कहां टेप नहीं लगाना चाहिए?

एक्सपर्ट के मुताबिक, टेप को पहिए के चलने वाले जोड़, बेयरिंग या एक्सल पर कसकर नहीं लगाना चाहिए। लंबे समय तक इस्तेमाल से पहले इसे हटा देना बेहतर है।

पहियों की नियमित सफाई ज्यादा सुरक्षित तरीका है। सफर से पहले और बाद में पहियों को साफ करना चाहिए। एक्सल के पास फंसे बाल और कचरे को निकालना चाहिए और देखना चाहिए कि पहिए आसानी से घूम रहे हैं या नहीं।

व्हील कवर बेहतर विकल्प

अगर सूटकेस को लंबे समय के लिए रखना है, तो व्हील कवर बेहतर हो सकते हैं। टेप थोड़े समय के लिए काम आ सकता है, लेकिन इसे सही देखभाल का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

