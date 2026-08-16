पीएम मोदी के फ्री ऑनलाइन कोचिंग ऐलान पर अलख पांडे का बड़ा बयान, जानें क्यों हो रही चर्चा

Free Online Coaching: Physics Wallah के फाउंडर अलख पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की बात कही और साफ किया कि वह इसके बदले किसी तरह का मुनाफा नहीं चाहते।

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अलख पांडे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए अच्छी शिक्षा को दूरदराज के कस्बों और गांवों तक पहुंचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है। उनके मुताबिक, योजना को सही तरीके से लागू करना सबसे अहम है।

सरकार को बिना शर्त समर्थन

पांडे ने कहा कि वह सरकार की इस योजना को बिना किसी शर्त के समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए और वह इस काम से किसी तरह का मुनाफा नहीं चाहते।

पीएम मोदी ने किया था ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराएगी।

परिवारों पर कोचिंग का खर्च

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन गई है।

उन्होंने कहा कि कई माता पिता को लगता है कि अगर वे अपने बच्चों को कोचिंग नहीं भेजेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ने वाले इस खर्च को कम करना चाहती है।

देशभर में बनेगा नेटवर्क

मोदी ने कहा कि सरकार भारत के डिजिटल ढांचे, अच्छे शिक्षकों और दूसरे हुनरमंद लोगों की मदद से देशभर में मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क तैयार करेगी।

इसका मकसद युवाओं को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मुफ्त मदद देना है।

युवाओं के लिए और भी घोषणाएं

मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग के अलावा प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए एआई स्किलिंग प्रोग्राम और स्पोर्ट्स टैलेंट हब जैसी दूसरी पहलों का भी ऐलान किया।

प्रधानमंत्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण इस बार 75 मिनट का रहा। यह पिछले चार साल में उनका सबसे छोटा भाषण था। पिछले साल उन्होंने 103 मिनट, 2024 में 98 मिनट और 2016 में 96 मिनट का भाषण दिया था। उनका सबसे छोटा भाषण 2017 में 56 मिनट का था।

