SSC CGL Final Result 2024: जारी हुआ रिजल्ट! DIRECT LINK से आसानी से ऐसे करें चेक

SSC CGL Final Result 2024 Declared: कल होली है और उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने लाकों युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट अपने रिजल्ट को ssc.gov.in के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

SSC CGL Final Result 2024: DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

इसके बाद होम पेज पर "नोटिस बोर्ड" नाम का सेक्शन मिलेगा जहां आपको रिजल्ट से जुड़ा लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं।

SSC Exam Schedule

TIER 1: रिजल्ट: 5 दिसंबर 2024 को घोषित हुआ।

TIER 2: परीक्षा: 18, 19, 20 और 31 जनवरी 2025 को आयोजित की गई।

SSC की भर्ती प्रक्रिया

SSC ने 18,174 उम्मीदवारों को उनकी मेरिट और पोस्ट पसंद के आधार पर नौकरी के लिए चुना है। अब इन उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (SSC Document verification) के लिए जाना होगा।



कई उम्मीदवारों के Result रोके गए

SSC ने 1,267 उम्मीदवारों का रिजल्ट रोक दिया है, जबकि 253 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है, SSC ने 1,267 उम्मीदवारों का रिजल्ट किसी कारण से होल्ड कर दिया है, जबकि 253 उम्मीदवार परीक्षा योग्य मानदंडों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है।



SSC CGL result 2024: टाई-ब्रेकिंग रूल

दो या अधिक उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, SSC नीचे दिए गए क्रम में योग्यता तय करेगा