मार्वल की सुपरहीरो फिल्मों के फैंस के लिए अच्छी खबर है। टॉम हॉलैंड और जेंडाया की फिल्म Spider-Man: Brand New Day भारत में ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। सिनेमाघरों में शानदार कमाई करने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है। ऐसे में जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, वे अब घर बैठे इसका आनंद ले सकेंगे।

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कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?

स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे भारत में 26 नवंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इससे पहले 6 अक्टूबर को फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी जैसे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रेंटल और खरीदारी के लिए उपलब्ध कराया गया था।

अब नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स को प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन शर्तों के तहत फिल्म देखने के लिए अलग से पैसे खर्च नहीं करने होंगे।

दुनियाभर में फिल्म ने की शानदार कमाई

जुलाई 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई टॉम हॉलैंड की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक, 24 नवंबर तक फिल्म ने दुनियाभर में करीब 2.52 अरब डॉलर की कमाई की है।

इसमें उत्तरी अमेरिका से 959.1 मिलियन डॉलर और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 1.56 अरब डॉलर की कमाई शामिल है।

भारत में भी फिल्म का दिखा जलवा

फिल्म ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क के मुताबिक, भारत में स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 599.29 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, फिल्म का नेट कलेक्शन करीब 501.03 करोड़ रुपये रहा है। टैक्स और कमाई की गणना के अलग-अलग तरीकों के चलते इन आंकड़ों में अंतर है।

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी डॉक्टर स्ट्रेंज के उस जादू के चार साल बाद की है, जिसकी वजह से सभी लोग पीटर पार्कर को भूल जाते हैं। पीटर एक आम इंसान की जिंदगी और स्पाइडर-मैन की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है।

इसी दौरान उसके शरीर में नई और अनियंत्रित शक्तियां विकसित होने लगती हैं। इन बदलावों को समझने के लिए वह ब्रूस बैनर यानी मार्क रफालो की मदद लेता है। इसके बाद पीटर, पनिशर के साथ मिलकर दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति रखने वाली रहस्यमयी किशोरी जीन ग्रे का सामना करता है।

Avengers: Doomsday को लेकर बढ़ेगा उत्साह?

स्पाइडर-मैन की ओटीटी रिलीज से मार्वल की आगामी फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को लेकर दर्शकों का उत्साह और बढ़ सकता है। साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडर-मैन के भविष्य और आगामी फिल्म में उसकी संभावित भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो सकती हैं।