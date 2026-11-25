मार्वल स्टूडियोज की आने वाली सुपरहीरो फिल्म Avengers: Doomsday का भारतीय दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस की इस फिल्म ने रिलीज से कई हफ्ते पहले ही भारत में एडवांस बुकिंग के जरिए 60 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज होने के बाद टिकटों की बिक्री में तेजी देखने को मिली है।

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एडवांस बुकिंग में 14 फीसदी का उछाल

फिल्म ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक, ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग 61.19 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, ब्लॉक की गई सीटों को हटाने पर एडवांस बुकिंग का ग्रॉस कलेक्शन 53.01 करोड़ रुपये है। 24 नवंबर के बाद से फिल्म की एडवांस बुकिंग में 7.72 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है, जो करीब 14 फीसदी की बढ़ोतरी है।

पहले दिन के लिए कितने करोड़ की बुकिंग?

फिल्म 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ओपनिंग डे के लिए अब तक 25.94 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वहीं, शुक्रवार यानी 18 दिसंबर के लिए 13.01 करोड़ रुपये, शनिवार यानी 19 दिसंबर के लिए 12.57 करोड़ रुपये और रविवार यानी 20 दिसंबर के लिए 9.68 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है।

फिल्म के अंग्रेजी वर्जन की सबसे ज्यादा मांग है। अंग्रेजी वर्जन से 51.36 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है, जो कुल ग्रॉस एडवांस बुकिंग का करीब 84 फीसदी है। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है।

फाइनल ट्रेलर को मिले 56 करोड़ से ज्यादा व्यूज

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के फाइनल ट्रेलर को रिलीज होने के महज 24 घंटे के अंदर 56.3 करोड़ व्यूज मिले हैं। एंथनी और जो रूसो के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एवेंजर्स, एक्स-मेन और फैंटास्टिक फोर के सुपरहीरो एक साथ नजर आएंगे।

मार्वल की फिल्मों में आयरन मैन का किरदार निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस बार डॉक्टर डूम के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस इवांस, एंथनी मैकी, सेबेस्टियन स्टैन, पॉल रुड, टॉम हिडलस्टन, पेड्रो पास्कल और वैनेसा किर्बी जैसे कलाकार भी शामिल हैं।

क्या 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करेगी फिल्म?

एडवांस बुकिंग की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए अब नजरें 100 करोड़ रुपये के आंकड़े पर हैं। अगर फिल्म इस मुकाम तक पहुंचती है तो यह भारत में किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि, यह आने वाले हफ्तों में टिकटों की बिक्री और दर्शकों के उत्साह पर निर्भर करेगा।