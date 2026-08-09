Spider-Man: Brand New Day का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, अब नजर एक बड़े रिकॉर्ड पर

Spider-Man Brand New Day: टॉम हॉलैंड की सुपरहीरो फिल्म स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है। सैकनिल्क के मुताबिक, 11वें दिन तक फिल्म 3,220 शो में चल रही है और रविवार को इसने ₹3.04 करोड़ नेट कमाए। इसके साथ भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन ₹383.79 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन ₹458.92 करोड़ हो गया है। हालांकि, 11वें दिन के फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं।

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एवेंजर्स: एंडगेम से आगे निकली फिल्म

स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे ने भारत में एवेंजर्स: एंडगेम के नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। सैकनिल्क के अनुसार, एवेंजर्स: एंडगेम ने भारत में अपना थिएट्रिकल रन लगभग ₹373 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ पूरा किया था। अब ब्रैंड न्यू डे का नेट कलेक्शन ₹383.79 करोड़ पहुंच चुका है।

अब अवतार 2 के रिकॉर्ड के करीब

फिल्म अब अवतार: द वे ऑफ वॉटर के करीब पहुंच रही है, जिसने भारत में ₹391.40 करोड़ नेट कमाए थे। ग्रॉस कलेक्शन में भी दोनों फिल्मों के बीच अंतर कम है। अवतार 2 का इंडिया ग्रॉस ₹477.50 करोड़ रहा था, जबकि ब्रैंड न्यू डे ₹458.92 करोड़ तक पहुंच चुकी है।

नो वे होम से भी काफी आगे

टॉम हॉलैंड की पिछली फिल्म स्पाइडर-मैन: नो वे होम ने भारत में लगभग ₹217.10 करोड़ नेट कमाए थे। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका इंडिया ग्रॉस करीब ₹265 करोड़ था। इसके मुकाबले ब्रैंड न्यू डे काफी आगे निकल चुकी है। फिल्म सातवें दिन तक भारत में ₹380 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी और दूसरे वीकेंड में इसके कलेक्शन में फिर उछाल देखने को मिला।

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा प्रदर्शन

फिल्म ने ग्लोबली अनुमानित $932 मिलियन की ओपनिंग की। इससे यह एवेंजर्स: एंडगेम के बाद सिनेमा इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग बन गई। अमेरिका और कनाडा में इसका ओपनिंग वीकेंड $360 मिलियन रहा, जबकि एंडगेम की ओपनिंग $357 मिलियन थी।

क्या है स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे की कहानी?

फिल्म की कहानी स्पाइडर-मैन: नो वे होम की घटनाओं के चार साल बाद शुरू होती है। पीटर पार्कर अकेले रह रहे हैं और न्यूयॉर्क में फुल-टाइम स्पाइडर-मैन के तौर पर अपराध से लड़ रहे हैं, जहां कोई उनकी पहचान नहीं जानता। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने किया है। टॉम हॉलैंड के साथ ज़ेंडया, जैकब बैटालोन, सैडी सिंक, जॉन बर्नथल, माइकल मैंडो, ट्रैमेल टिलमैन और मार्क रफालो भी फिल्म का हिस्सा हैं।