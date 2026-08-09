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Newsऑटोछोटी कारों पर Maruti Suzuki का बड़ा भरोसा, अगले पांच साल में तेजी से बढ़ सकता है बाजार

छोटी कारों पर Maruti Suzuki का बड़ा भरोसा, अगले पांच साल में तेजी से बढ़ सकता है बाजार

Maruti Suzuki को उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में छोटी कारों का बाजार तेजी से बढ़ेगा। इसके साथ कंपनी SUV सेगमेंट में भी बड़ा विस्तार करने की तैयारी में है और आने वाले वर्षों में सात नए SUV मॉडल पेश करने की योजना बना रही है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 9, 2026 13:14 IST
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In Short

  • Maruti Suzuki को उम्मीद है कि अगले पांच साल में छोटी कारों का बाजार पिछले पांच वर्षों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ेगा
  • कंपनी अगले पांच से छह वर्षों में 7 नए SUV मॉडल पेश करने की योजना बना रही है
  • Maruti Suzuki चार बायोगैस प्लांट लगाने के लिए पहले चरण में 561 करोड़ रुपये निवेश करने की तैयारी में है

Maruti Suzuki: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन आर. सी. भार्गव का मानना है कि भारत में छोटी कारों का बाजार अगले पांच वर्षों में पिछले पांच वर्षों के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि देश की कुल पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2030-31 तक 6.1 से 6.3 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है।

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छोटी कारों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद

मारुति सुजुकी की 2025-26 की सालाना इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में भार्गव ने कहा कि छोटी कारों के बाजार की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के GST सुधारों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को भी नई गति दी है।

कंपनी अगले पांच वर्षों में कार बाजार की संभावित ग्रोथ का ज्यादा से ज्यादा सटीक अनुमान लगाने पर काम कर रही है। यह उम्मीद ऐसे समय में सामने आई है जब हाल के वर्षों में ग्राहक SUV और दूसरी बड़ी गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़े हैं और छोटी कारों की पकड़ कमजोर हुई है।

SUV पोर्टफोलियो भी होगा मजबूत

मारुति सुजुकी छोटी कारों के साथ SUV सेगमेंट पर भी बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि अगले पांच से छह वर्षों में सात नए SUV मॉडल पेश करने की योजना है।

उन्होंने बताया कि कंपनी ने अपनी क्षमता विस्तार योजनाओं में तेजी लाई है। वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 5 लाख यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जोड़ी गई। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है, इसलिए SUV पोर्टफोलियो को मजबूत किया जा रहा है।

बिक्री और एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड

वित्त वर्ष 2025-26 में मारुति सुजुकी ने 24.22 लाख गाड़ियों की रिकॉर्ड सालाना बिक्री की। वहीं 4.47 लाख गाड़ियों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी दर्ज किया गया। कंपनी ने लगातार तीसरे साल 20 लाख बिक्री का आंकड़ा हासिल किया है और अब अगले मिलियन-गाड़ी माइलस्टोन तक उम्मीद से पहले पहुंचने को लेकर आशावादी है।

बायोगैस पर भी बड़ा निवेश

केंद्रीय कैबिनेट की GOBARdhan योजना को मंजूरी मिलने के बाद मारुति सुजुकी चार बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। इसके पहले चरण में 561 करोड़ रुपये के निवेश को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है।

CBG के लिए तैयार हो रहा बाजार

GOBARdhan योजना के तहत सरकार CBG के लिए एक तय ऑफटेक एश्योरेंस फ्रेमवर्क बनाने की योजना बना रही है। इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 में 3%, 2027-28 में 4% और 2028-29 से आगे 5% CBG ऑब्लिगेशन का लक्ष्य रखा गया है।
 

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 9, 2026