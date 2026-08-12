Scam 2010 की शूटिंग शुरू, हंसल मेहता ने संभाली डायरेक्शन की कमान, Sony LIV पर होगी स्ट्रीम

Scam Series: Sony LIV ने अपनी चर्चित Scam सीरीज के अगले चैप्टर Scam 2010 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि सीरीज अब प्रोडक्शन में जा चुकी है। यानी इसकी शूटिंग और उससे जुड़ा काम शुरू हो गया है।

पोस्ट में लिखा गया है कि इतिहास के पास बताने के लिए एक और कहानी है। इसके साथ ही दर्शकों को एक और दिलचस्प और पकड़ बनाने वाली कहानी के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

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Scam 2010 अब प्रोडक्शन में



Sony LIV India की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक Scam 2010 आधिकारिक तौर पर प्रोडक्शन में है। पोस्ट में “Lights Scam Era Action” लिखते हुए इस नए चैप्टर की शुरुआत का संकेत दिया गया है।

हालांकि फिलहाल इसकी रिलीज डेट या स्ट्रीमिंग की तय तारीख नहीं बताई गई है। इतना जरूर साफ किया गया है कि यह सीरीज जल्द Sony LIV पर स्ट्रीम होगी।

हंसल मेहता करेंगे डायरेक्ट



Scam 2010 को हंसल मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। Sony LIV की पोस्ट में इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई है।

Hansal Mehta के निर्देशन में यह प्रोजेक्ट Scam फ्रेंचाइजी का नया चैप्टर होगा। प्लेटफॉर्म ने इसे एक और gripping chapter के तौर पर पेश किया है।

Birla Studios और Applause Entertainment करेंगे प्रोड्यूस



इस सीरीज को Birla Studios और Applause Entertainment मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।

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Sony LIV की ओर से शेयर किए गए पोस्ट में दोनों प्रोडक्शन हाउस के नाम भी दिए गए हैं। यानी Scam 2010 के पीछे Birla Studios और Applause Entertainment की साझेदारी होगी।

रिलीज डेट का अभी इंतजार



फिलहाल Scam 2010 की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है। Sony LIV ने सिर्फ इतना कहा है कि यह सीरीज जल्द स्ट्रीम होगी।

अभी इसकी कहानी स्टार कास्ट और बाकी डिटेल्स की जानकारी भी शेयर नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि Scam 2010 आधिकारिक तौर पर प्रोडक्शन में आ चुकी है और इसे Hansal Mehta डायरेक्ट कर रहे हैं।