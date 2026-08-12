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Newsट्रेंडिंगगुरुग्राम की डूबी सड़क पर Cars24 की नाव वायरल, 50 हजार के चालान के दावे पर पुलिस का इनकार

गुरुग्राम की डूबी सड़क पर Cars24 की नाव वायरल, 50 हजार के चालान के दावे पर पुलिस का इनकार

गुरुग्राम की पानी से भरी सड़क पर Cars24 की ब्रांडेड नाव पहले मार्केटिंग स्टंट के तौर पर उतारी गई थी, लेकिन जल्द ही लोग उससे रास्ता पार करने लगे। इसके बाद 50,000 रुपये के चालान का दावा सामने आया, जबकि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चालान और नाव जब्त करने की बात से इनकार किया।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 12, 2026 15:36 IST

In Short

  • गुरुग्राम में पानी से भरी सड़क पर Cars24 ने मार्केटिंग स्टंट के लिए ब्रांडेड नाव उतारी
  • जलभराव बढ़ने के बाद फंसे लोगों ने उसी नाव का इस्तेमाल सड़क पार करने के लिए किया
  • कंपनी की एग्जीक्यूटिव ने 50,000 रुपये के चालान का दावा किया, पुलिस ने चालान और नाव जब्ती से इनकार किया

गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक मार्केटिंग स्टंट ने पूरे मामले को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया। यूज्ड कार प्लेटफॉर्म Cars24 ने पानी से भरी सड़क पर अपनी ब्रांडेड नाव उतारी थी।

शुरुआत में यह बारिश और जलभराव पर एक मजाक था, लेकिन देखते ही देखते लोग उसी नाव से पानी पार करने लगे। इसके बाद 50,000 रुपये के चालान और नाव जब्त होने के दावे भी सामने आए, जिन पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अलग जानकारी दी।

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मजाक के लिए उतारी नाव, लोगों के काम आ गई

Cars24 की एग्जीक्यूटिव प्राची शर्मा ने लिंक्डइन पर इस घटना की जानकारी शेयर की। उनके मुताबिक कंपनी ने बारिश और गुरुग्राम की जलभराव वाली स्थिति पर मजाक करते हुए सड़क पर एक Cars24 ब्रांडेड नाव उतारी थी। लेकिन जब पानी ज्यादा भर गया तो वहां फंसे लोगों ने नाव का इस्तेमाल अपने घर तक पहुंचने और पानी से भरी सड़क पार करने के लिए शुरू कर दिया।

पानी इतना भरा कि नाव बन गई रास्ता

इस घटना ने गुरुग्राम में जलभराव की गंभीर स्थिति को फिर सामने ला दिया। भारी बारिश के दौरान शहर की कई बड़ी सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिससे लोगों का रोजाना आना-जाना मुश्किल हो जाता है। इस बार हालात ऐसे बने कि सड़क पर चलने के बजाय नाव से पानी पार करना लोगों के लिए तेज तरीका बन गया।

Cars24 की तरफ से 50,000 रुपये के चालान का दावा

प्राची शर्मा के पोस्ट के मुताबिक इस नाव वाले स्टंट के बाद Cars24 को 50,000 रुपये का चालान किया गया। उन्होंने लिखा कि कंपनी नाव पर पहले ही पैसा खर्च कर चुकी थी और अगर दोबारा ऐसी बारिश में लोगों की मदद के लिए नाव उतारनी पड़ी तो कंपनी फिर यह कीमत चुकाने के लिए तैयार है।

पानी के बिल पर भी किया मजाक

पोस्ट में गुरुग्राम के जलभराव को लेकर हल्के अंदाज में तंज भी किया गया। प्राची शर्मा ने कहा कि वह अब भी इस बात का इंतजार कर रही हैं कि पानी का बिल किसे भेजा जाएगा। उनका कहना था कि अगर इस स्टंट के जरिए शहर की जलभराव की समस्या पर ध्यान जाता है तो यह अपने मकसद में कामयाब माना जा सकता है।

पुलिस ने चालान और नाव जब्त करने से किया इनकार

हालांकि बाद में 50,000 रुपये के चालान को लेकर कन्फ्यूजन बढ़ गया। एक रिपोर्ट में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के हवाले से कहा गया कि पुलिस ने न तो 50,000 रुपये का ऐसा कोई चालान जारी किया और न ही Cars24 की नाव जब्त की। यानी कंपनी के सोशल मीडिया पोस्ट और पुलिस के बयान में इस हिस्से को लेकर अलग-अलग बातें सामने आई हैं।

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मार्केटिंग से ज्यादा शहर की समस्या पर होने लगी चर्चा

Cars24 का यह स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की राय भी बंटी हुई है। कुछ यूजर्स इसे क्रिएटिव मार्केटिंग बता रहे हैं, जिसने गुरुग्राम के जलभराव की असली समस्या को सामने रखा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पानी से भरी शहरी सड़क पर नाव चलाना सेफ्टी के लिहाज से सवाल खड़े करता है। आखिर में नाव से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि शहर की सड़क पर इतना पानी भरा ही क्यों कि लोगों को नाव की जरूरत पड़ गई।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 12, 2026