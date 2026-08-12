15 अगस्त पर पतंगबाजी से पहले DMRC का अलर्ट, मेट्रो लाइन के पास मांझा बना सकता है बड़ा खतरा

Delhi Metro Advisory: दिल्ली-एनसीआर में स्वतंत्रता दिवस के आसपास पतंग उड़ाने का चलन तेज हो जाता है। इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने लोगों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। DMRC ने खासतौर पर एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग उड़ाने से बचने की अपील की है।

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दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क फिलहाल करीब 416 किलोमीटर में फैला है। इसका बड़ा हिस्सा एलिवेटेड है और ट्रेनों को चलाने के लिए ट्रैक के साथ 25,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारें लगी होती हैं।

मेट्रो लाइन के पास पतंग उड़ाना क्यों खतरनाक?



DMRC के मुताबिक 15 अगस्त के आसपास पतंगबाजी बढ़ने के साथ ही पतंग की डोर या मांझा इन हाई वोल्टेज तारों में फंस सकता है। इतना ही नहीं मांझा चलती मेट्रो के पेंटोग्राफ में भी फंस सकता है। पेंटोग्राफ वह उपकरण है जिसके जरिए मेट्रो ट्रेन ओवरहेड तारों से बिजली लेती है।

METRO ADVISORY ON KITE FLYING NEAR ELEVATED METRO LINES



Flying kites is a popular tradition in Delhi-NCR, especially around Independence Day. Delhi Metro which presently operates a network of 416 KM in Delhi-NCR is primarily elevated with 25,000 Volts, voltage live Over Head… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 12, 2026

ऐसी स्थिति में मेट्रो की बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है और ट्रेन सेवाओं में रुकावट आ सकती है।

मेटैलिक मांझा हो सकता है जानलेवा



DMRC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति मेटैलिक मांझे से पतंग उड़ा रहा है और उसका सीधा या परोक्ष संपर्क 25,000 वोल्ट की ओवरहेड लाइन से हो जाता है तो यह जानलेवा साबित हो सकता है।



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इसके अलावा इससे OHE ट्रिप हो सकती है या मेट्रो ट्रेन और पेंटोग्राफ को नुकसान पहुंच सकता है। इससे मेट्रो सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं।

खुले मैदान में पतंग उड़ाने की सलाह



यात्रियों की सुरक्षा और मेट्रो सेवाओं को बिना रुकावट चलाने के लिए DMRC ने लोगों से अपील की है कि वे एलिवेटेड मेट्रो लाइन के आसपास पतंग न उड़ाएं।

लोगों को सलाह दी गई है कि पतंगबाजी का आनंद खुले मैदान या ऐसी जगह पर लें जो मेट्रो लाइन से दूर हो।

DMRC ने तैनात की विशेष टीमें



पतंग की डोर से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए DMRC ने खास इंतजाम भी किए हैं। पतंगबाजी वाले इलाकों के पास स्थित मेट्रो स्टेशनों पर विशेष टीमें तैनात की जाती हैं।

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इन टीमों का काम मेट्रो लाइन या ओवरहेड तारों के आसपास पतंग की डोर दिखाई देने पर उसे जल्द हटाना है। इसके साथ ही ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन स्टाफ को भी इन दिनों ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।