सऊदी अरब में एयरपोर्ट क्षेत्र पर हमला, एक भारतीय की मौत और तीन घायल, भारत ने जताई कड़ी नाराजगी

सऊदी अरब में एयरपोर्ट और तेल ठिकाने पर हुए हमलों को लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। इन हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य भारतीय घायल हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। साथ ही ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता भी जताई है।

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सऊदी अरब में किन जगहों पर हुए हमले?

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 21 अक्टूबर को सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में दो अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें दम्माम का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सऊदी अरामको का शायबाह ऑयल फील्ड शामिल हैं।

इन हमलों में आम नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। भारत ने खासतौर पर नागरिक सुविधाओं और ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमलों को लेकर चिंता जताई है।

@MEAIndia Statement on attacks on civilian and energy infrastructure in Saudi Arabia. 🔗: https://t.co/mItvGmTraH https://t.co/vVjD82yHf0 — India in Jeddah (@CGIJeddah) October 22, 2026

एक भारतीय की मौत, तीन अन्य घायल

विदेश मंत्रालय ने बताया कि दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई, जबकि दो अन्य भारतीय घायल हो गए।

इसके अलावा सऊदी अरामको के शायबाह ऑयल फील्ड पर हुए हमले में एक और भारतीय नागरिक घायल हुआ है। इस तरह दोनों हमलों में कुल एक भारतीय की मौत हुई है और तीन भारतीय घायल हुए हैं।

भारत सरकार ने जान गंवाने वाले भारतीय नागरिक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। साथ ही घायल भारतीयों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

भारतीय दूतावास सऊदी अधिकारियों के संपर्क में

विदेश मंत्रालय ने बताया कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास लगातार सऊदी अरब के अधिकारियों के संपर्क में है।

दूतावास इन हमलों से प्रभावित भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित भारतीयों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

भारत ने कहा- ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य

भारत ने नागरिक और ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ कहा कि नागरिक सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए।

सऊदी अरब के समर्थन में खड़ा भारत

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भारत ने इस मुश्किल समय में सऊदी अरब की सरकार और वहां के लोगों के साथ एकजुटता जताई है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के मामले में वहां की सरकार और जनता के साथ खड़ा है।

इसके साथ ही भारत ने उम्मीद जताई है कि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी।