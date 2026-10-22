Delhi-NCR में प्रदूषण से परेशान? Amazon पर आधे से भी कम दाम में मिल रहा ये Air Purifier

Delhi-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है। इस दौरान हवा की गुणवत्ता यानी AQI खराब होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरिफायर एक विकल्प हो सकता है। हालांकि, कई लोग ज्यादा कीमत की वजह से इसे खरीदने से बचते हैं। अगर आप भी सस्ता एयर प्यूरिफायर तलाश रहे हैं, तो Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में एक डिवाइस पर डिस्काउंट मिल रहा है।

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Amazon सेल में सस्ता हुआ Air Purifier

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान कई प्रोडक्ट्स कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इनमें FULMINARE Air Purifier भी शामिल है।

इस एयर प्यूरिफायर की MRP ₹7,499 है, लेकिन सेल में इसकी कीमत घटकर ₹3,549 हो गई है।

यानी ग्राहक इसे इसकी MRP के मुकाबले काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। अगर आप कम बजट में एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस डील को देख सकते हैं।

H13 True HEPA फिल्टर से लैस है डिवाइस

किसी भी एयर प्यूरिफायर में फिल्टर की क्वालिटी काफी अहम होती है। FULMINARE Air Purifier में H13 True HEPA फिल्टर दिया गया है।

यह फिल्टर हवा में मौजूद छोटे कणों को पकड़ने और फिल्टर करने में मदद करता है। इसके अलावा, डिवाइस में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी मिलता है।

एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कुछ तरह की गंध को कम करने में मदद कर सकता है। इस तरह यह डिवाइस कमरे के अंदर की हवा को फिल्टर करने के लिए तैयार किया गया है।

कितने बड़े कमरे के लिए है सही?

FULMINARE Air Purifier करीब 215 वर्ग फुट तक के एरिया को कवर कर सकता है।

ऐसे में अगर आप अपने बेडरूम या छोटे कमरे के लिए एयर प्यूरिफायर खरीदना चाहते हैं, तो इसे एक विकल्प के तौर पर देख सकते हैं।

इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे कमरे में रखने के लिए सुविधाजनक बनाता है।

हालांकि, कमरे की हवा कितनी साफ होगी, यह कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें कमरे का आकार, प्रदूषण का स्तर और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल शामिल है।

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Delhi-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरिफायर की मदद ली जा सकती है।

अगर आप सर्दियां शुरू होने से पहले अपने घर के लिए एयर प्यूरिफायर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Amazon की यह डील आपके काम आ सकती है।

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सेल में FULMINARE Air Purifier की कीमत ₹3,549 बताई गई है। हालांकि, ऑनलाइन सेल में कीमत और उपलब्धता बदल सकती है।

इसलिए ऑर्डर करने से पहले Amazon पर इसकी मौजूदा कीमत और उपलब्धता जरूर चेक कर लें।